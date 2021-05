ROLAND GARROS. Serena Williams neemt eerste horde, Muguruza meteen out - Federer maakt indruk bij comeback op Parijse gravel

Federer maakt indruk

Roger Federer heeft bij zijn terugkeer op Roland Garros indruk gemaakt. De 39-jarige Zwitser, die in 2019 voor het laatst in actie kwam in Parijs, was met 6-2 6-4 6-3 te sterk voor de Oezbeek Denis Istomin.

Federer speelde zijn eerste grandslamwedstrijd sinds de Australian Open van 2020. Door een knieblessure miste hij vorig jaar drie grand slams en ook de Australian Open van dit jaar kwam voor hem te vroeg.

Federer, winnaar van Roland Garros in 2009, had slechts een uur en 33 minuten nodig om Istomin (34) te verslaan. De 20-voudig grandslamkampioen gunde de qualifier, de nummer 204 van de wereld, geen enkel breakpoint. Hij sloeg 48 winners en 20 onnodige fouten. Federer ontmoet in de tweede ronde de Kroaat Marin Cilic (ATP 47) of de Fransman Arthur Rinderknech (ATP 118).

Twee jaar geleden verloor Federer in de halve finales van Rafael Nadal.

Volledig scherm Federer. © REUTERS

Serena Williams neemt eerste horde, Muguruza meteen out

Serena Williams (WTA 8) heeft zich -geplaatst voor de tweede ronde. Williams versloeg in haar opener in twee sets (7-6 (8/6) en 6-2) de Roemeense Irina Begu (WTA 74). De partij duurde 1 uur en 44 minuten. In de volgende ronde wacht met Mihaela Buzarnescu (WTA 174) weer een Roemeense. De 39-jarige Williams was driemaal de beste in Parijs (2002, 2013 en 2015). Ze jaagt op haar 24e grandslamtitel om zo op gelijke hoogte te komen met recordhoudster Margaret Court.

Voor Muguruza duurde het toernooi welgeteld een ronde. De Spaanse verloor meteen van de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 81) in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij nam 1 uur en 23 minuten in beslag. Muguruza veroverde in 2016 nog de eindzege in de Franse hoofdstad.

Titelverdedigster Swiatek laat zich niet verrassen

De Poolse Iga Swiatek (WTA 9), de titelverdedigster en het achtste reekshoofd in het enkelspel bij de vrouwen, heeft zich op maandag niet laten verrassen door de Sloveense Kaja Juvan (WTA 101) in de eerste ronde van Roland Garros.

De 20-jarige Swiatek won, nota bene op haar verjaardag, met 6-0 en 7-5, in een partij die net geen anderhalf uur duurde. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 47) of de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 60).

Swiatek toonde in aanloop naar Roland Garros al aan dat ze ook deze editie een van de kanshebbers is om met toernooiwinst aan de haal te gaan. Twee weken geleden stak ze de eindzege in het Italiaanse Rome op zak door in de finale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 10) te vernederen met 6-0 en 6-0.

Verder op maandag werd de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 17), in 2016 nog halve finaliste op het Parijse gravel, in de eerste ronde meteen gewipt door Polona Hercog (WTA 73). De Sloveense haalde het met 6-1, 3-6 en 6-4.

Volledig scherm Kiki Bertens is meteen uitgeschakeld. © Photo News

Tweede reekshoofd Medvedev plaatst zich eenvoudig voor tweede ronde

De Rus Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld bij de mannen, heeft maandag vlot de maat genomen van de Kazach Alexander Bublik (ATP 37) in de eerste ronde van Roland Garros. Setstanden waren 6-3, 6-3 en 7-5 na 1 uur en 56 minuten tennis.

De 25-jarige Medvedev, die eerder dit jaar verliezend finalist was op de Australian Open, maakt met de overwinning komaf met zijn vloek van de eerste ronde in Parijs. De voorbije vier edities sneuvelde hij telkens in de openingswedstrijd.

In de tweede ronde wacht een onderonsje met de Amerikaan Tommy Paul (ATP 52) of de Australische kwalificatiespeler Christopher O’Connell (ATP 129). Paul en O’Connell komen later vandaag nog in actie.

Volledig scherm © AP

Bianca Andreescu blaast meteen aftocht in openingsronde

Bianca Andreescu, de nummer zeven van de wereld bij de vrouwen en zesde reekshoofd op Roland Garros, heeft de eerste ronde niet kunnen overleven. De Canadese moest na een titanenstrijd op het Parijse gravel haar meerdere erkennen in de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 85) met 6-7 (1/7), 7-6 (7/2) en 9-7.

Andreescu, winnares van de US Open in 2019, is al geruime tijd op de sukkel met aanhoudend blessureleed en recent ook een coronabesmetting. Zidansek mag zich in de tweede ronde opmaken voor een duel met de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 84). Zij ontdeed zich eerder op de dag van de Colombiaanse Maria Camila Osorio Serrano (WTA 98) met 7-5 en 6-4.

Volledig scherm Zidansek © AP

Kenin baant zich in drie sets een weg langs voormalig laureate Ostapenko

De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 5), het vierde reekshoofd bij de vrouwen, heeft na een spannende strijd in de eerste ronde de Letse Jelena Ostapenko (WTA 44) opzij gezet met 6-4, 4-6 en 6-3. Ostapenko, laureate in Parijs in 2017 op amper 19-jarige leeftijd, bood goed weerwerk tegen het topreekshoofd, maar dat volstond niet om door te stoten naar de tweede ronde.

In die tweede ronde krijgt Kenin haar landgenote en kwalificatiespeelster Hailey Baptiste (WTA 203) voor de kiezen. Zij rekende op haar beurt af met de Russin Anna Blinkova (WTA 77) met 6-1 en 6-4.

Volledig scherm © REUTERS