ROLAND GARROS. Serena Williams in achtste finales uitgeschakeld - Geen kwartfinales in het dubbel voor Sander Gillé en Joran Vliegen

Serena Williams in achtste finales uitgeschakeld

In 2017 won Williams met het Australian Open een 23e Grand Slam. Sindsdien maakt ze vruchteloos jacht op het record dat de Australische Margaret Smith-Court van 1960 tot 1973 neerzette. Met twee finales in Wimbledon en twee finales op het US Open, in 2018 en 2019, kwam ze er al vier keer kort bij.

Rybakina staat voor het eerst in de kwartfinales van een Grand Slam. De Russische Anastasias Pavlyuchenkova (WTA-32) is haar volgende tegenstandster.

Geen kwartfinales in het dubbel voor Sander Gillé en Joran Vliegen

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel op Roland Garros. De veertiende reekshoofden gingen met 6-4 en 7-6 (8/6) onderuit tegen de Spanjaarden Pablo Andujar en Pedro Martinez in de derde ronde. Vorig jaar werden Gillé en Vliegen in de eerste ronde uitgeschakeld in Parijs. Vliegen schopte het in 2019 aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin tot in de kwartfinales.