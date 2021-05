ROLAND GARROS. Osaka niet zonder slag of stoot door - ex-nummer 1 Kerber al uitgeschakeld - Raonic geeft forfait

Roland Garros Rafael Nadal naar halve finales Roland Garros na zege in nachtduel tegen revelatie Sinner: “Dit speelsche­ma is onbegrijpe­lijk”

7 oktober 's Werelds nummer twee Rafael Nadal heeft zich voor de dertiende keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. In zijn honderdste wedstrijd op het Parijse gravel nam de 34-jarige Spanjaard de maat van het Italiaanse talent Jannik Sinner (ATP-75). Nadien was er heel wat te doen over het tijdstip waarop het duel gespeeld werd. Nadal sloeg zijn laatste bal namelijk om 1u30 vannacht in herfstachtige omstandigheden.