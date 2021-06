ROLAND GARROS. Ook derde reekshoofd Sabalenka moet vroegtijdig koffers pakken

Roland Garros Rolstoel­ten­nis­ser Joachim Gérard stoot door naar finale op Roland Garros

8 oktober Joachim Gérard (ITF 4) heeft zich in Parijs geplaatst voor de finale van Roland Garros in het rolstoeltennis. Na de Australian Open van 2016 staat hij voor de tweede keer in de eindstrijd van een grandslamtoernooi.