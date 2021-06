ROLAND GARROS. Nadal kent geen problemen met jonge Italiaan Sinner - Kenin, vorig jaar finaliste, uitgeschakeld

Roland GarrosOp Roland Garros breekt stilaan het moment van de waarheid aan, want we zijn intussen al aanbeland in de slotweek. Hieronder vindt u een overzicht van alle wedstrijden van de dag.

Nadal staat voor de vijftiende keer in kwartfinale Roland Garros

Klus geklaard voor Rafael Nadal. De 35-jarige Spanjaard won na iets meer dan twee uur spelen met 7-5, 6-3 en 6-0 van de negentienjarige Italiaan Jannik Sinner. Nadal plaats zich zo voor de kwartfinales, waar hij het gaat opnemen tegen de Argentijn en nummer tien van de wereld Diego Schwartzman. Voor Nadal is het de vijftiende keer ooit dat hij de kwartfinales op het Parijse gravel haalt. Hij won het toernooi al dertien keer en lijkt klaar om zijn veertiende titel te pakken. To be continued.

Sofia Kenin, vorig jaar finaliste, sneuvelt in achtste finales

Sofia Kenin (WTA-5) heeft zich niet voor de kwartfinales kunnen plaatsten. De 22-jarige Amerikaanse, vorig jaar finaliste op het gravel in Parijs, moest met 6-1 en 6-3 het onderspit delven voor de Griekse Maria Sakkari (WTA-18), die een ronde eerder al Elise Mertens (WTA-15) uitschakelde. Het is de eerste keer dat Sakkari de kwartfinales van een Grand Slam bereikt. Om nog beter te doen moet ze voorbij de winnares van het duel tussen de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek (WTA-9) en de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA-81).

Schwartzman knokt zich voorbij Struff naar kwartfinales

De Argentijn Diego Schwartzman (ATP 10) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. Het tiende reekshoofd versloeg in de vierde ronde de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 42) in drie sets met 7-6 (11/9), 6-4 en 7-5. In de volgende ronde ontmoet Schwartzman de winnaar van het duel tussen het derde Spaanse reekshoofd Rafael Nadal (ATP 3) en de Italiaan Jannik Sinner (ATP 19). Schwartzman schopte het vorig jaar tot in de halve finales op Roland Garros, zijn beste resultaat tot dusver op het Parijse gravel.

Krejcikova voor het eerst naar kwartfinales

Barbora Krejcikova (WTA 33) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. De 25-jarige Tsjechische schaarde zich zo voor het eerst in haar carrière bij de laatste acht op een grandslamtoernooi. In de achtste finales won Krejcikova in twee sets met 6-2 en 6-0 van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 59), in 2018 nog verliezend finaliste op het Parijse gravel. Krejcikova heeft er al een reeks van negen overwinningen opzitten. Voor Roland Garros won ze het toernooi in Straatsburg.

In de kwartfinales neemt Krejcikova het op tegen de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 25). Gauff had in de achtste finales geen kind aan de Tunesische Ons Jabeur (WTA 26). Ze trok met 6-3 en 6-1 aan het langste eind. Gauff is 17 jaar en 86 dagen oud, Vaidisova bereikte in 2006 de kwartfinales op het Parijse gravel toen ze 17 jaar en 44 dagen oud was.

Coco Gauff plaatste zich eenvoudig voor de kwartfinales.