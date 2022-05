ROLAND GARROS. Leuke loting voor Belgen, vooral Goffin en Mertens hebben reden tot optimisme

Onze enige mannelijke Belg op de hoofdtabel van de Internationaux de France had als niet-reekshoofd – voor het eerst in Parijs sinds 2014! – veel slechter kunnen treffen. De jonge Tsjech Jiri Ladecki (ATP 77) kwam hij enkele weken geleden al eens tegen in Monte Carlo en dat resulteerde in een eerder eenvoudige zege. Daarna zou op papier een duel volgen met 26ste reekshoofd Frances Tiafoe (ATP 27), geen gravelwonder, en een derde ronde tegen twaalfde reekshoofd Hubert Hurkacz (ATP 13), die hij onlangs versloeg in Rome. Interessant. Goffin is hersteld van de rugproblemen die hem parten speelden op het toernooi van Rome en was te gast op een sponsorevenement op de Belgische ambassade in Parijs.