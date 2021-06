ROLAND GARROS. Krejcikova voor het eerst naar kwartfinales, waar ze Gauff in de ogen kijkt

Roland GarrosOp Roland Garros breekt stilaan het moment van de waarheid aan, want we zijn intussen al aanbeland in de slotweek. Hieronder vindt u een overzicht van alle wedstrijden van de dag.

Barbora Krejcikova (WTA 33) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. De 25-jarige Tsjechische schaarde zich zo voor het eerst in haar carrière bij de laatste acht op een grandslamtoernooi.

In de achtste finales won Krejcikova in twee sets met 6-2 en 6-0 van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 59), in 2018 nog verliezend finaliste op het Parijse gravel.

Krejcikova heeft er al een reeks van negen overwinningen opzitten. Voor Roland Garros won ze het toernooi in Straatsburg.

In de kwartfinales neemt Krejcikova het op tegen de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 25). Gauff had in de achtste finales geen kind aan de Tunesische Ons Jabeur (WTA 26). Ze trok met 6-3 en 6-1 aan het langste eind.

Gauff is 17 jaar en 86 dagen oud, Vaidisova bereikte in 2006 de kwartfinales op het Parijse gravel toen ze 17 jaar en 44 dagen oud was.

Volledig scherm Coco Gauff plaatste zich eenvoudig voor de kwartfinales. © AP