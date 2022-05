ROLAND GARROS. Goffin opent tegen nummer 77, Mertens ontmoet Roemeense - Kwalificatieduel onder de loep na abnormaal hoge weddenschappen

David Goffin (ATP 48) neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 77). Goffin speelde nog maar een keer eerder tegen de 20-jarige Tsjech, eerder dit jaar in Monte Carlo. Belgiës beste tennisser trok toen aan het langste eind. De 31-jarige Luikenaar is de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen van het graveltoernooi in Parijs. Zizou Bergs (ATP 198) verloor dinsdag zijn eerste kwalificatieronde.

Elise Mertens (WTA 33) neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 52). Mertens begint in Parijs als 31ste reekshoofd en genoot daarom van een beschermde status bij de loting. In de eerste ronde kijkt ze de 24-jarige Ruse in de ogen, die ze nooit eerder trof. De Roemeense heeft een WTA-titel op haar erelijst, vorig jaar behaald in Hamburg.

Bij de vrouwen is er heel wat Belgische weelde want ook Alison Van Uytvanck (WTA 61), Maryna Zanevska (WTA 65), Greet Minnen (WTA 84) en Ysaline Bonaventure (WTA 170) prijken op de hoofdtabel van het graveltoernooi in Parijs. Van Uytvanck neemt het op tegen de Amerikaanse Ann Li (WTA 64), ook zij troffen elkaar nooit eerder. Zanevska moet aan de bak tegen de Chinese Zheng Qinwen (WTA 74). Ook dat wordt het eerste duel tussen beide speelsters. Minnen moet de baan op tegen het Russische dertigste reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 31). De Russin won de twee voorgaande ontmoetingen met Minnen. Bonaventure, die zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel, heeft als qualifier nog geen tegenstandster geloot. Roland Garros start zondag.

Volledig scherm Elise Mertens. © Photo News

Kwalificatiewedstrijd onder de loep genomen na abnormaal hoge weddenschappen

Een wedstrijd in de eerste kwalificatieronde van Roland Garros wordt “onder de loep genomen” nadat bekend werd dat er abnormaal veel werd ingezet op de partij vanuit het buitenland. De vrees bestaat dat de partij werd gemanipuleerd, aldus een goed geïnformeerde bron aan het Franse persbureau AFP.

De partij in kwestie vond maandag plaats. De 25-jarige Spanjaard Bernabe Zapata Miralles (ATP 133) won met 6-3 en 6-0 van de 37-jarige Israëliër Dudi Sela (ATP 456). Tijdens de tweede set werden er in drie landen abnormaal veel en hoge weddenschappen genoteerd. De landen in kwestie waren Oekraïne, Cyprus en Armenië volgens de Franse pers. “Er is niets aan de hand”, hield de Franse tennisfederatie (FFT) in een reactie de boot af. Voorlopig is door de juridische autoriteiten in Frankrijk nog geen officieel onderzoek ingesteld.