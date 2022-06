ROLAND GARROS. Geen Belgische grandslamzege: Joran Vliegen verliest met partner finale gemengd dubbel

Joran Vliegen verliest finale gemengd dubbel

Geen Belgische grandslamzege op Roland Garros. Onze landgenoot Joran Vliegen is er aan de zijde van zijn Noorse medespeelster Ulrikke Eikeri niet in geslaagd de finale van het gemengd dubbel te winnen. Vliegen en Eikeri verloren in twee sets van de Nederlander Wesley Koolhof en de Japanse Ena Shibahara: 6-7 en 2-6.

Ruud stuurt revelatie Rune naar huis

Casper Ruud (ATP 8) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De Noor versloeg donderdag in de kwartfinales op het Parijse gravel de Deense Holger Rune (ATP 40) - die in de vorige ronde Stefanos Tsitsipas wipte - in vier sets. Het werd na ruim 3 uur spelen 6-1 4-6 7-6 (2) 6-3.

In de halve finale staat Ruud tegenover de Kroatische Marin Cilic, de voormalige nummer 3 van de wereld en huidige nummer 23 en winnaar van de US Open 2014.

Voor deze editie van Roland Garros was Ruud (23) nog nooit verder geraakt dan de achtste finales op een Grand Slam.

Cilic staat in halve finales na spannende vijfsetter tegen Rublev

Marin Cilic (ATP 23) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Kroaat versloeg in de kwartfinales op het Parijse gravel de Rus Andrey Rublev (ATP 7), het zevende reekshoofd, in vijf sets: 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 en 7-6 (10/2). De partij werd pas beslist in de supertiebreak en duurde 4u14.

Op zijn 33e sluit Cilic na enkele moeilijke jaren weer helemaal aan bij de wereldtop. In de achtste finales won hij nog van nummer twee van de wereld Daniil Medvedev. Hij is tevens de eerste Kroaat die halvefinalist geweest is op de vier grandslamtoernooien.

Swiatek verslaat Pegula en stoomt door naar halve finales

Iga Swiatek heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de halve finales. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg woensdag in de kwartfinales op het Parijse gravel de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 11) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 31 minuten.

In 2020 schreef de 21-jarige Swiatek Roland Garros al een keer op haar naam. Het is voorlopig haar enige grandslamtitel. De winst tegen Pegula was de 33e op rij voor de Poolse. Ze steekt zo onze landgenote Justine Henin voorbij, die in 2007 en 2008 32 overwinningen op rij boekte. Sinds 2000 deden enkel de zussen Williams beter: Serena won 34 wedstrijden op rij in 2013, Venus won er 35 op rij in 2000.

De 28-jarige Pegula kwam eerder in de Franse hoofdstad nooit verder dan de derde ronde, een resultaat dat ze vorig jaar behaalde.

In de halve finales wacht Daria Kasatkina (WTA 20). Ze versloeg eerder woensdag in een Russisch onderonsje Veronika Kudermetova (WTA 29), de dubbelpartner van Elise Mertens, in twee sets (6-4, 7-6 (7/5)). Voor de vijfde wedstrijd op rij in het toernooi verloor ze geen set. Voor de 25-jarige Kasatkina, het 20e reekshoofd in Parijs, is het de eerste keer dat ze de laatste vier haalt op een grandslamtoernooi. Eerder was ze al kwartfinaliste op Roland Garros en Wimbledon (allebei in 2018).

De tweede halve finale wordt een duel tussen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 59) en de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 23).

Zverev eerste halve finalist bij de mannen

De Duitser Alexander Zverev is de eerste halve finalist bij de mannen. Hij klopte de jonge Spaanse sensatie Carlos Alcaraz in vier sets (6-4, 6-4, 4-6, 7-6). De 25-jarige olympische kampioen sleepte de eerste twee sets binnen, met twee keer 6-4. Ook de derde set ging lang gelijk op, maar dit keer kon de jonge Spanjaard op het juiste moment breaken en op zijn beurt een set binnenhalen met 6-4.

In de vierde set leek Zverev op weg naar de zege toen hij bij 4-4 door de opslag van Alcaraz ging, maar die laatste gaf zich niet gewonnen en ging onmiddellijk terug door de opslag van de Duitser. Nadien wonnen beide heren hun opslagspelletje en dus kregen we een tie break. Daarin was het razend spannend en werkte Alcaraz op 7-6 een eerste matchpunt weg.

Maar het tweede matchpunt was wel goed. 9-7 in de tie break en zo plaatst de Duitser zich voor het tweede jaar op rij voor de halve finale op Rolland Garros. Daarin neemt hij het op tegen de winnaar van de titanenstrijd tussen Djokovic en Nadal later vanavond.

Zanevska en Zimmermann stranden in kwartfinales dubbelspel

Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann zijn dinsdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het dubbelspel. De Belgische tandem verloor in drie sets van de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko, de 14e reekshoofden: 6-3, 5-7 en 6-2.

In het dubbelspel staat Greet Minnen samen met de Hongaarse Anna Bondar eveneens in de kwartfinales. Daarin neemt ze het op tegen ofwel het Tsjechische-Indiase duo Lucie Hradecka/Sania Mirza ofwel de Amerikaanse tandem Cori Gauff/Jessica Pegula. In het enkelspel ging Maryna Zanevska (WTA 62) vorige week maandag in de eerste ronde met 6-3 en 6-1 onderuit tegen de Chinese Qinwen Zheng (WTA 74).

Trevisan is de eerste halvefinaliste in damesenkelspel

Martina Trevisan (WTA 59) heeft zich als eerste speelster geplaatst voor de halve finales van het enkelspel bij de dames. De 28-jarige Italiaanse versloeg in haar kwartfinale op het gravel in Parijs de Canadese Leylah Annie Fernandez (WTA 18), het zeventiende reekshoofd, na twee uur en 19 minuten tennis in drie sets (6-2, 6-7 (3/7) en 6-3).

In de halve eindstrijd ontmoet Trevisan al zeker een Amerikaanse. Het wordt toptalent Cori Gauff (WTA 23) of voormalig US Open-winnares Sloane Stephens (WTA 64). Gauff rekende eerder dit toernooi al af met Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Elise Mertens (WTA 32).

Trevisan is aan een uitstekend toernooi bezig in Parijs. Haar beste resultaat op Roland Garros was tot dusver een stek in de kwartfinales, in 2020. Eerder deze maand pakte ze in de Marokkaanse hoofdstad Rabat ook al de eerste WTA-titel uit haar carrière.

Medvedev in drie sets kansloos onderuit tegen Cilic

Daniil Medvedev is in de vierde ronde uitgeschakeld door Marin Cilic. De nummer 2 van de wereld verloor in drie sets van de als twintigste geplaatste Kroaat, die Medvedev met 6-2 6-3 6-2 kansloos liet.

De avondpartij op het Court Philippe-Chatrier duurde slechts een uur en 45 minuten. Cilic speelde met veel overtuiging, domineerde de slagenwisselingen met agressief tennis en stond geen enkel breakpoint toe. De nummer 23 van de wereld noteerde liefst 33 winners. “Het was een fantastische wedstrijd vanaf het eerste tot het laatste punt. Misschien was het wel een van de beste wedstrijden uit mijn loopbaan”, zei de winnaar na afloop.

De 33-jarige Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, neemt het in de kwartfinales op tegen Medvedevs landgenoot Andrej Roeblev, die de Italiaan Jannik Sinner in de derde set zag opgeven met een knieblessure.

Vorig jaar won Medvedev voor het eerst in zijn loopbaan een wedstrijd op het grandslamtoernooi in Parijs. Hij verloor uiteindelijk in de kwartfinales. In aanloop naar Roland Garros onderging hij een kleine rugoperatie. Medvedev kan zich nu gaan voorbereiden op het grastoernooi van Rosmalen, dat over een week begint.

Swiatek in drie sets naar kwartfinales

De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg op het Parijse gravel in de vierde ronde (achtste finales) de Chinese Qinwen Zheng (WTA 74) in 3 sets: 6-7 (5/7), 6-0 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 40 minuten.

De 20-jarige Swiatek verloor in Parijs nog geen set, maar daar bracht de 19-jarige Zheng verandering in. Ze kon de eerste set winnen, maar ondervond daarna hinder van een dijblessure. In 2020 schreef Swiatek Roland Garros al een keer op haar naam. Het is voorlopig haar enige grandslamtitel. Zheng schakelde vorige week in de eerste ronde onze landgenote Maryna Zanevska (WTA 62) uit.

De winst was de 32ste op rij voor de Poolse. Ze evenaart zo onze landgenote Justine Henin, die in 2007 en 2008 ook 32 overwinningen op rij boekte. Sinds 2000 deden enkel de zussen Williams beter: Serena won 34 wedstrijden op rij in 2013, Venus won er 35 op rij in 2000.

Swiatek neemt het in de kwartfinales op tegen het Amerikaanse elfde reekshoofd Jessica Pegula (WTA 11), die in de achtste finales in 2 uur en 10 minuten afrekende met de Roemeense Irina Begu (WTA 63) in drie sets: 4-6, 6-2 en 6-3.

Elise Mertens uitgeschakeld in dubbelspel

Mertens verloor in de derde ronde (achtste finales) op het Parijse gravel aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova tegen de Chinese tandem Yi-Fan Xu/Zhaoxuan Yang in 3 sets: 6-4, 2-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 24 minuten.

Mertens (WTA 2 dubbel) en Kudermetova (WTA 4 dubbel) vormden het tweede reekshoofd op het gravel in Parijs. De Limburgse boekte de voorbije jaren heel wat succes in het dubbelspel, maar Roland Garros is het enige grandslamtoernooi dat nog niet op haar erelijst prijkt. In 2021 veroverde ze de eindzege op de Australian Open, met de Wit-Russin Aryna Sabalenka, en op Wimbledon, met de Taiwanese Hsieh Su-wei. In 2019 was ze al met Sabalenka de beste op de US Open. Met Kudermetova strandde Mertens eerder dit jaar op de Australian Open in de halve finales.

In het enkelspel sneuvelde Mertens (WTA 32), het 31e reekshoofd, zondag in de Franse hoofdstad in de achtste finales tegen de 18-jarige Amerikaanse Cori Gauff (WTA 23), die het achttiende reekshoofd vormde, in twee sets: 6-4 en 6-0.

Holger Rune houdt Stefanos Tsitsipas uit kwartfinales

Stefanos Tsitsipas (ATP 4) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Griek, het vierde reekshoofd, botste in de vierde ronde (achtste finales) op het Parijse gravel op de Deen Holger Rune (ATP 40), die het haalde in vier sets: 7-5, 3-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde 3 uur en 4 minuten.

De 23-jarige Tsitsipas schopte het vorig jaar in Parijs tot in de finale, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. Ook in 2020 was Djokovic de boeman in Parijs van Tsitsipas, toen in de halve finales. Nu vormt de achtste finale dus de eindhalte voor de Griek.

Rune kijkt in de kwartfinales de Noor Casper Ruud (ATP 8) in de ogen. Ruud rekende in de achtste finales af met de Pool Hubert Hurkacz (ATP 13), in de vorige ronde nog de beul van een met een blessure sukkelende David Goffin (ATP 48). De Noor, het achtste reekshoofd, haalde het na ruim 2,5 uur in vier sets: 6-2, 6-3, 3-6 en 6-3. De 23-jarige Ruud schopte het nooit verder dan de derde ronde in Parijs.

Greet Minnen knokt zich naar plaats in kwartfinales dubbelspel

Greet Minnen heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel. Minnen versloeg in de derde ronde (achtste finales) op het Parijse gravel aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar de Poolse Alicja Rosolska en Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe in drie sets: 6-7 (4/7), 7-5 en 7-5. De partij duurde 2 uur en 44 minuten.

In de kwartfinales wachten de Tsjechische Lucie Hradecka en Indiase Sania Mirza of de Amerikaanse tandem Cori Gauff/Jessica Pegula, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck met haar Roemeense partner Monica Niculescu wipte.

In het enkelspel strandde Minnen (WTA 83) in de eerste ronde, na een nederlaag in twee sets (7-5 en 6-3) tegen het Russische dertigste reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 31).

Alcaraz neemt ook Khachanov te grazen en maakt zich op voor duel met Zverev

Het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz (ATP 6) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Hij versloeg in de vierde ronde (achtste finales) het Russische 21ste reekshoofd Karen Khachanov (ATP 25) in drie sets: 6-1, 6-4 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 16 minuten.

Alcaraz neemt het in de volgende ronde op tegen Alexander Zverev (ATP 3). De Duitser, het derde reekshoofd, klaarde de klus in de achtste finales in drie sets tegen de Spaanse qualifier Bernabe Zapata Miralles (ATP 131): 7-6 (13/11), 7-5 en 6-3 na 2 uur en 48 minuten tennis.

De 19-jarige Alcaraz is het zesde reekshoofd op het gravel in Parijs en hij geldt ondanks zijn jonge leeftijd als een van de favorieten voor de titel. Alcaraz won dit seizoen al vier toernooien waarvan drie op gravel. De jonge landgenoot van Rafael Nadal, dertienvoudig kampioen op Roland Garros, trok naar Parijs met opeenvolgende titels in Barcelona en Madrid op zak.

Vorig jaar strandde Alcaraz op Roland Garros in de derde ronde. Als qualifier ging hij eruit tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.

Nadal knokt zich naar clash met Djokovic

Rafael Nadal (ATP-5) heeft zich na een bloedstollende vijfsetter tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-9) geplaatst voor de kwartfinales. De Spanjaard haalde het met 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 en 3-6. Nadal - die op zoek is naar een 14de eindzege in Parijs - neemt het dinsdag in de kwartfinale op tegen titelverdediger Novak Djokovic, die in drie sets Diego Schwartzman opzij zette.

Ook Alexander Zverev (ATP-3) en Carlos Alcaraz (ATP-6) mogen naar de kwartfinales. De Duitser versloeg in drie sets de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles (ATP-131), laat op de avond haalde het Spaanse fenomeen Alcaraz het in drie sets van Karen Kachanov (ATP-25).

Volledig scherm Rafael Nadal. © AFP

Coco Gauff houdt Elise Mertens uit kwartfinales

Elise Mertens (WTA 32) was eerlijk in haar analyse van de 4-6, 0-6-nederlaag in de achtste finale tegen toptalent Coco Gauff (WTA 23): “Ik heb gezocht naar oplossingen maar er geen gevonden.” De achttienjarige Amerikaanse bleef kalm toen Mertens in de eerste set twee keer een break voorsprong nam en plantte na winst van die eerste set meteen het dolk nog wat dieper in de wonde begin van het tweede bedrijf. “Zij was vandaag een muur”, moest onze landgenote toegeven. “Ze liet niets liggen, maakte amper foutjes. Ik ben naar het net gegaan, zonder veel succes, en kreeg evenmin voordeel uit mijn eerste service. Ik vond de baan ook traag (het was koud en kil in Parijs, red) en met deze nieuwe ballen kun je maar moeilijk iemand wegslaan.”

Gauff staat niet voor niets voor het tweede jaar op rij in de kwartfinale van Roland Garros. “Haar tennis is wel gemaakt om hier te scoren”, wist Mertens. “Ze is groot, atletisch, haalt veel ballen terug en slaat die vaak erg diep.” Mertens wilde uiteindelijk niet ontevreden terugkijken op haar Parijse passage in het enkelspel. “Vierde ronde is niet slecht”, zei ze. “Twee weken geleden kon ik niet eens bewegen (Mertens lag stil door een dijblessure, red) dus ik mag wel content zijn. Mijn niveau was zeker niet slecht maar vandaag gewoon niet goed genoeg.”

Alles op de titel in het dubbelspel dan maar, de enige van de grandslamtornooien die nog niet op haar palmares staat, vooraleer het vizier op het gras (in Rosmalen) wordt gericht. Maandag speelt ze met Veronika Kudermetova alvast de derde ronde tegen Xu-Yang. (FDW)

Djokovic in drie sets naar kwartfinale voor titanenduel tegen Nadal

Novak Djokovic heeft zich zondag zonder grote problemen geplaatst voor de kwartfinales, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De Servische nummer 1 van de wereld en titelverdediger op het gravel in Parijs versloeg in de vierde ronde (achtste finales) de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 16), het vijftiende reekshoofd, in drie sets: 6-1, 6-3 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 17 minuten.

Djokovic, die in de Franse hoofdstad nog geen set verloor, neemt het in de kwartfinales in een ware kraker op tegen het Spaanse vijfde reekshoofd Rafael Nadal. De 35-jarige Djokovic mikt op een derde titel in Parijs, na winst in 2016 en vorig jaar. Het zou zijn 21e grandslamzege zijn, waarmee de Serviër naast Rafael Nadal zou komen. De Spanjaard werd alleen recordhouder op de voorbije Australian Open, waar Djokovic ontbrak na een soap rond zijn vaccinatiestatus tegen het coronavirus.

Goffin mankend huiswaarts

Niet het afscheid dat David Goffin (ATP 48) verhoopt had. Niet alleen bleek Hubert Hurkacz (ATP 13) zaterdag in de derde ronde reusachtig goed te tennissen, een heupblessure – opgelopen op het einde van zijn partij tegen Tiafoe in ronde twee – maakte het helemaal hopeloos. Met 5-7, 2-6, 1-6 moest hij mankend naar huis. “Al twee dagen heb ik wat last in de zone rond de linkerheup”, zuchtte Goffin. “Maar bij één beweging eind eerste set schoot er opnieuw iets in. Ik wist meteen dat het niet goed zat. Triest, maar het is niet anders.”

Weer een doktersbezoek dus voor onze landgenoot die maandag in Rosmalen wordt verwacht voor de start van het grasseizoen. “Het is ontgoochelend maar ik moet het positieve onthouden”, aldus Goffin die in de rankings richting top 40 opschuift. “Op gravel heb ik veel goede wedstrijden met uitstekend tennis gespeeld. Ik hoop dat ik snel kan hervatten om hiermee verder te gaan op gras. Ik sta immers waar ik wil staan, op mijn lichaam na dan.” (FDW)

Alcaraz stoomt door naar vierde ronde

Het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz (ATP 6) heeft zich geplaatst voor de vierde ronde (achtste finales) van Roland Garros. Hij versloeg de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 30) in de derde ronde in drie sets: 6-4, 6-4 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 9 minuten. Alcaraz neemt het in de vierde ronde op tegen het Russische 21e reekshoofd Karen Khachanov (ATP 25), die in de derde ronde de Brit Cameron Norrie (ATP 11), het tiende reekshoofd, wipte in vier sets: 6-2, 7-5, 5-7 en 6-4.

Nadal zonder setverlies door

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de vierde ronde (achtste finales) van Roland Garros. De Spanjaard, het vijfde reekshoofd, versloeg in de derde ronde de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 29) in drie sets: 6-3, 6-2 en 6-4. De partij nam 2 uur en 13 minuten in beslag. Nadal, die in Parijs nog geen set liet liggen, kijkt in de vierde ronde de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9) in de ogen. Auger-Aliassime, het negende reekshoofd, haalde het in de derde ronde tegen de Serviër Filip Krajinovic (ATP 55) in drie sets en ruim drie uur tennis: 7-6 (7/3), 7-6 (7/2) en 7-5.

Titelverdediger Djokovic rukt op naar achtste finales

Novak Djokovic heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de vierde ronde (achtste finales) van Roland Garros. De Servische nummer 1 van de wereld en titelverdediger op het gravel in Parijs versloeg de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 195) in drie sets: 6-3, 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 46 minuten. Djokovic neemt het in de vierde ronde op tegen het Argentijnse vijftiende reekshoofd Diego Schwartzman (ATP 16), die in de derde ronde afrekende met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 21) in drie sets (6-3, 6-1 en 6-2).

Elise Mertens stoot door naar achtste finales

Elise Mertens (WTA 32) heeft zich geplaatst voor de vierde ronde. De Limburgse kende weinig moeite met Varvara Gracheva (WTA 71) en won in twee sets (6-2 en 6-3). In de achtste finales neemt Mertens het op tegen de Amerikaanse Cori Gauff (WTA 23).

Filip Dewulf, onze man in Parijs, blikt vooruit op het duel tussen Goffin en Hurkacz

De rode loper moet nog niet meteen uitgerold worden in Luik. De bussen vanuit Rocourt voor het finaleweekend van Roland Garros nog niet gereserveerd. Maar dat David Goffin stilaan weer de oude wordt mag onderhand wel duidelijk zijn. Hubert Hurkacz (ATP 13) kloppen in ronde drie lijkt niet eens zo onlogisch.

David Goffin in 2020 op Roland Garros: zielloze nederlaag in de eerste ronde tegen Jannik Sinner. David Goffin in 2021 op Roland Garros: zielloze nederlaag in de eerste ronde tegen Lorenzo Musetti. David Goffin in 2022 op Roland Garros: het publiek aansporend tot Mexican Waves en al huppelend en juichend naar de derde ronde. Een wereld van verschil. “Zoiets gebeurt spontaan”, zei de Luikenaar over zijn vreugde-uitbarsting en publieksaansporingen. “Niets onnatuurlijks aan.”

Nochtans is het zeker niet de gewoonte van Goffin om zijn hart en zijn ziel te tonen op de tennisbaan. Gereserveerd en discreet schreed hij door het circuit met af en toe een gebalde vuist als uitschieter. Hoe hij tekeerging naar het einde van zijn wedstrijd tegen Tiafoe was bijna ‘du jamais vu’. Hij hitste zowaar het Belgisch getinte en gezinde publiek op alsof het een showpartijtje betrof. Bewijs eens temeer dat de voormalige nummer zeven van de wereld opnieuw veel beter in zijn vel zit. “Om hier in de derde ronde te staan mag niet verbazen als je naar mijn prestaties van de laatste weken en maanden kijkt”, zei Goffin die al veertien zeges op gravel liet optekenen tegenover zes schamele overwinningen in de drie maanden daarvoor. “Maar diep vanbinnen ben ik toch een klein beetje verrast.”

Verlost van alle fysieke beslommeringen en bestoven met een sprankeltje hoop na titelwinst in Marrakech begin april begon hij na een tocht van ruim anderhalf jaar door de woestijn terug een zekere zegehonger te voelen. Ballen vielen aan de juiste kant van de lijn, puzzelstukjes pasten in elkaar, matchen kantelden zijn kant op. Vertrouwen is een raar beestje en Goffin, die het twee seizoenen lang amper kon vinden of bijhouden, straalt het opnieuw uit. Hoe hij een gevaarlijke klant als Frances Tiafoe ontmantelde was gewoon old school Goffin. “De sleutel was dat ik zijn kracht gebruikte en hem deed lopen. Mijn slagen kwamen dieper en werden zwaarder, hij kreeg het moeilijker in de rally’s en ik had alles onder controle terwijl ik toch waakzaam bleef in de vierde set. De tijd was mijn bondgenoot.” Er was een periode dat Goffin in geen tijd van de baan ging…

Tien jaar geleden stond de toen 21-jarige Waal voor het eerst in de achtste finale van een grandslamtornooi. Aan de Porte d’Auteuil deed hij de Belgische fans dromen en keek hij, groen achter de oren, zijn idool Roger Federer in de ogen. “Sindsdien is er veel gebeurd”, glimlachte Goffin. “Ik wist toen niet eens wat ik deed, sloeg enkel wat ballen richting Federer. Nu heb ik veel meer maturiteit, veel meer tornooien en ervaringen achter de rug, veel meer controle over wat ik doe. Zeker nu, terug van blessure en van een zware periode.” Morgen heeft hij tegen Hubert Hurkacz opnieuw de kans om zich bij de beste 32 van Roland Garros te scharen. Met eenzelfde frisheid, lichtvoetigheid en snelheid van uitvoering als indertijd. David is weer wat meer Goliath geworden. Een tegenstander waar zelfs een reus als Hubert Hurkacz – Poolse kleerkast van 1m96 – met het nodige eerbied – durven we zeggen schrik? – naar uitkijkt. (FDW)

Hurkacz is op zijn hoede voor David Goffin: “Hij is weer een gevaarlijke speler geworden”

Hubert Hurkacz (ATP 13) is zaterdag de tegenstander van David Goffin (ATP 48) in de derde ronde van Roland Garros. De 25-jarige Pool, het twaalfde reekshoofd en vorig jaar halvefinalist op Wimbledon, rekende in zijn tweede ronde makkelijk in drie sets (6-1, 6-4 en 6-2) af met de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 132).

“Ik ben heel tevreden”, zei hij in een reactie aan Belga na zijn kwalificatie. “Dit is een primeur voor mij. Ik bereikte nooit eerder de derde ronde op Roland Garros. Ik bewijs hier ook goed te kunnen spelen op gravel, een ondergrond die niet zo goed past bij mijn speelstijl. Ik sta solide te spelen en hoop dat te kunnen verderzetten.”

Tegen Goffin verwacht hij meer tegenstand. De Belgische nummer één versloeg hem twee weken geleden nog in twee sets (7-6 (10/8) en 7-6 (7/2)) op het Masters 1.000-toernooi in Rome. “Dit wordt dus een revanche”, erkende Hurkacz. “De eerste set in Rome duurde toen anderhalf uur. Als we zo een hele partij moeten spelen, zullen we hier tien uur op het veld staan. David speelt heel goed momenteel. Sinds de start van het gravelseizoen heeft hij zijn topniveau weer gevonden. Hij is weer een gevaarlijke speler. Het zal knokken worden. Ik zal op mijn best moeten zijn.”

Goffin voor rematch tegen Hurkacz: “Zal moeten spelen als in Rome”

Zaterdag komt David Goffin (ATP 48) voor de derde keer in actie op Roland Garros. Tien jaar na zijn fantastische wedstrijd tegen Roger Federer in de achtste finales, bij zijn eerste deelname aan Roland Garros, probeert Goffin dit jaar opnieuw de achtste finales te bereiken. “Het is moeilijk te vergelijken”, sprak Goffin. “Het is helemaal anders, mijn lichaam is nu helemaal anders. Ik zie er nu ook totaal anders uit als op die foto’s van toen” lachte hij. “Ik had in die wedstrijd helemaal geen plan, ik probeerde gewoon de bal terug te slaan tegen mijn idool Roger Federer. Nu ben ik meer volwassen en heb ik meer ervaring en meer controle over mijn spel”, aldus Goffin.

Goffin, die de voorbije twee jaar in Parijs steeds moest inpakken in de eerste ronde, zit alvast in goede vorm en is met knappe overwinningen tegen de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 77), in de openingsronde, en de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 27), in de tweede ronde, bezig dit jaar bezig aan uitstekend parcours. “Ik heb net een moeilijke blessureperiode achter de rug, waardoor ik nu meer kan genieten van alles wat op mijn pad komt”, liet hij daarover weten.

Om zijn kunstje uit 2012 te herhalen moet Goffin zaterdag voorbij de Pool Hubert Hurkacz (ATP 13), die hij eerder deze maand op het ATP-toernooi in Rome al eens wist te verslaan in twee tiebreaks: 7-6 (10/8) en 7-6 (7/2). “Hubi (bijnaam Hurkacz, red.) is een zeer aardige speler, waarschijnlijk een van de aardigste op het circuit”, zei Goffin. “Hij verblijft in Monaco, waar we vaak samen trainen. In Rome speelden we een fantastische, maar zware wedstrijd. Hij beweegt namelijk erg goed, zelfs op gravel. Je verwacht het niet van een grote jongen zoals hem, maar hij glijdt erg goed over de court. Hij beschikt ook over een uitstekende opslag, dus het zal moeilijk worden”, liet Goffin optekenen.

“Ik zal moeten spelen zoals in Rome. Ik zal proberen hem veel te laten lopen en hem uit te putten, zoals tegen Tiafoe. Ik voorspel een mooie wedstrijd”, concludeerde Goffin.

Met Danielle Collins verdwijnt zevende top tien-speelster uit het toernooi

‘s Werelds nummer negen Danielle Collins heeft zich niet voor de derde ronde van Roland-Garros kunnen plaatsen. De 28-jarige Amerikaanse verloor met 6-4 en 6-3 van haar landgenote Shelby Rodgers (WTA-50) en is al de zevende speelster uit de top tien die uit het toernooi verdwijnt.

De Tsjechische titelverdedigster Barbora Krejcikova (WTA-2), de Griekse Maria Sakkari (WTA-3), de Estlandse Anett Kontaveit (WTA-5), de Tunesische Ons Jabeur (WTA-6), de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-8) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-10), winnares in 2016, gingen Collins voor. De Poolse Iga Swiatek (WTA-1), de Spaanse Paula Badosa (WTA-4) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-7) doen wel nog mee voor toernooiwinst.

Medvedev kent weinig problemen in tweede ronde

Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich zonder setverlies geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Rus was met 6-3, 6-4 en 6-3 te sterk voor de Serviër Laslo Djere (ATP 56). Om door te stoten naar de achtste finales, moet Medvedev voorbij een andere Serviër, Miomir Kecmanovic (ATP 31).

De 26-jarige Medvedev staat voor de zesde keer op de tabel in Parijs. Na vier opeenvolgende exits in de eerste ronde haalde hij vorig jaar de kwartfinales.

Eind vorig seizoen won de Rus op de US Open zijn eerste grandslamtitel. Eerder dit jaar was hij voor de tweede keer op rij verliezend finalist op de Australian Open.

Rafael Nadal door

Rafael Nadal heeft zich bij de laatste 32 geschaard. De 21-voudig grandslamkampioen, die in de avondpartij de Fransman Corentin Mouteut met 6-3, 6-1 en 6-4 versloeg, is in de derde ronde de tegenstander van Botic van de Zandschulp. Nadal stond in de derde set met 2-0 achter en bij 5-3 verzuimde hij het duel uit te serveren. Een game later maakte hij het toch af, op de service van de nummer 139 van de wereld.

Het was de 300ste zege voor Nadal in een grandslam. Alleen Roger Federer (369) en Novak Djokovic (324) doen nog beter in het mannentennis. Twee vrouwen haalden de kaap van driehonderd: Serena Williams (365) en Martina Navratilova (306).

Carlos Alcaraz gaat door naar derde ronde na spannende vijfsetter

De Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP-6) heeft zich na een zenuwslopende vijfsetter tegen zijn landgenoot Albert Ramos-Vinolas (ATP-44) geplaatst voor de derde ronde. In de eerste set won hij met vlotte 6-1-cijfers, maar daarna ging het bergaf. De jonge Spanjaard verloor na een lange tiebreak (9-7) de tweede set en ook in de derde set leek Alcaraz daar nog niet van bekomen. De derde set ging ook verloren met 7-5.

In de vierde set stond Alcaraz met de rug tegen de muur. ‘De nieuwe Nadal’ kon een vijfde set op het nippertje afdwingen na een nieuwe tiebreak (7-2). In de beslissende set kwam Alcaraz 3-0 achter, maar hij keerde de situatie helemaal om en won de vijfde set met 6-4.

Alexander Zverev overleeft matchpunt in tweede ronde

Alexander Zverev (ATP 3) is woensdag door het oog van de naald gekropen in de tweede ronde van Roland Garros. Hij kwam tegen de Argentijn Sebastian Baez (ATP 36) 0-2 achter in sets, sleepte een beslissende vijfde set uit de brand en redde daarin een matchbal bij 4-5.

Het Duitse derde reekshoofd won de wedstrijd op Court Philippe-Chatrier uiteindelijk met 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 en 7-5. De partij duurde ruim 3,5 uur. In de derde ronde (zestiende finales) speelt de olympische kampioen van Tokio tegen de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 75) of de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 58).

De 25-jarige Zverev neemt voor de zevende keer deel aan Roland Garros. Vorig jaar haalde hij op het Franse gravel de halve finales, waar de Griek Stefanos Tsitsipas te sterk was.

Titelverdediger Novak Djokovic bereikt derde ronde

Novak Djokovic heeft zich woensdag gekwalificeerd voor de derde ronde. De Servische nummer 1 van de wereld en titelverdediger in Parijs versloeg de Slovaak Alex Molcan (ATP 38) met 6-2, 6-3 en 7-6 (7/4). Djokovic neemt het in de zestiende finales op tegen de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 195). Die wipte de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 149) in vier sets.

De 35-jarige Djokovic mikt op een derde titel in Parijs, na winst in 2016 en vorig jaar. Het zou zijn 21e grandslamzege zijn, waarmee de Serviër naast Rafael Nadal zou komen. De Spanjaard werd alleen recordhouder op de voorbije Australian Open, waar Djokovic ontbrak na een soap rond zijn vaccinatiestatus tegen het coronavirus.

Alison Van Uytvanck is niet opgewassen tegen Coco Gauff

Goede tweede set van Alison Van Uytvanck (WTA 60) maar net niet goed genoeg op het Amerikaanse toptalent Cori ‘Coco’ Gauff (WTA 23) nog meer te doen twijfelen. Met 1-6, 6-7 nam de Brabantse afscheid van het enkeltornooi op Roland Garros. “Maar ik heb me wel geamuseerd”, glimlachte Van Uytvanck.

Het stijlvolle court Simonne-Mathieu werd ingenomen door een horde Franse bengels – Kids Day in Parijs en fenomeen Carlos Alcaraz die als volgende match geprogrammeerd stond – en dat zorgde voor nogal wat geroezemoes. Alison Van Uytvanck stoorde zich er af en toe aan. “Maar ik heb me ook geamuseerd”, zei ze. “En als ik dan een ‘hot shot’ sloeg, was het fijn om het publiek te voelen.” Dat gebeurde voornamelijk in de tweede set waarin Van Uytvanck een 5-3-voorsprong uitbouwde met zeer verdienstelijk tennis. “In de eerste set was het moeilijk spelen met de wind, haar service en haar zware forehand die hoog in mijn backhand belandde. In de tweede set waren er kansen, ging mijn niveau omhoog en begon ik wat agressiever te spelen. Dan zie je ook dat er wat twijfel bij haar kwam. Het werd close, een goede wedstrijd op dat moment. Ik ben erin blijven geloven, en dat stemt me tevreden.”

Minder tevreden is Van Uytvanck over de beslissing van Wimbledon (om de Russische spelers te bannen), en de daaropvolgende reactie van de WTA om geen punten toe te kennen in Londen. “Ik kijk er elk jaar naar uit om op gras te spelen”, zei de 28-jarige Grimbergse. “Maar ik kan dus geen punten pakken op Wimbledon terwijl ik vorig jaar in de eerste ronde verloren heb. Er zijn in deze geen faire oplossingen, of je nu geen of veel punten te verdedigen hebt. Ondertussen wordt er intern wel nog gediscussieerd over wat er met die punten van vorig jaar gaat gebeuren. Het ligt ingewikkeld.”

Net zoals de hele materie rond het al dan niet bannen van de (Wit-)Russische spelers. “Ik vind niet dat die spelers daar iets kunnen aan doen”, aldus Van Uytvanck. “Je moet politiek en sport niet gaan mixen. Maar wat Poetin doet is ook niet oké, hè. Ik hoop alleszins dat er snel een oplossing kan gevonden worden voor de oorlog in Oekraïne.”

Maar het ziet er dus wel naar uit dat in Wimbledon enkel voor het geld en de eer zal gestreden worden. “Je speelt bijna een exhibitietornooi, hè. Het gaat helemaal anders zijn. Ik weet niet of alle toppers gaan meedoen – ik heb gelezen dat Osaka twijfelde – en of ze even gebeten gaan zijn om te winnen. Stel u voor dat iemand van rond mijn ranking Wimbledon wint, dan gebeurt er niets met haar klassement? Dat is niet bepaald logisch. Maar goed, ik ga wel meedoen, hoor.”

Mertens zonder te spelen naar derde ronde

Meevaller voor Elise Mertens (WTA 32). Haar tegenstandster Marie Bouzkova (WTA 69) haakte af, waardoor de Limburgse zonder te spelen een ronde verder mag. Daarmee verlengt Mertens haar mooie serie van zestien opeenvolgende grandslamtornooien waarin ze de derde ronde haalde naar zeventien stuks. In die derde ronde treft ze Ajla Tomljanovic (WTA 42) of Varvara Gracheva (WTA 71).

Afscheid van Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 297) ligt er meteen in vier sets uit tegen de Noor Casper Ruud (ATP 8). Voor de 37-jarige Fransman, die met een wildcard aantrad, zit zijn carrière in het enkelspel er nu op. Hij kondigde een poos geleden al aan dat Parijs de eindhalte zou worden voor hem.

Voor zijn afscheid mocht Tsonga nog eens op het Court Philippe-Chatrier aantreden, het belangrijkste court op Roland Garros. Hij hield het nog 3 uur en 49 minuten vol, maar ging uiteindelijk strijdend ten onder met 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2 en 7-6 (7/0).

Tsonga speelde liefst vijftien keer op Roland Garros, maar de laatste jaren werd hij geplaagd door blessures. Hij bereikte twee keer de halve finales: in 2013, toen hij verloor van David Ferrer, en in 2015, toen Stan Wawrinka te sterk was. Over zijn hele carrière won de Fransman achttien ATP-titels, waaronder de Masters 1000 van Parijs en Canada. In 2008 speelde hij de finale op de Australian Open, maar was Novak Djokovic te sterk. In 2011 haalde Tsonga de finale van de Masters, maar ging hij onderuit tegen Roger Federer.

Tsonga speelt op Roland Garros ook nog het dubbelspel met een andere Franse veteraan: de 35-jarige Richard Gasquet. Die laatste won dinsdag in het enkelspel zijn eerste ronde met 6-1, 6-3 en 6-4 van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, de poulain van Xavier Malisse.

Greet Minnen strandt in eerste ronde

Greet Minnen (WTA 83) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde. Minnen verloor in twee sets met 7-5 en 6-3 van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31). Alexandrova trok voor de derde keer aan het langste eind in evenveel onderlinge confrontaties.

Normaal was de partij maandag voorzien, maar door de regenval in Parijs werd die uitgesteld tot dinsdag. In de tweede ronde neemt Alexandrova het op tegen ofwel de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 63) ofwel de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 55). Maandag verloren ook qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 168) en Maryna Zanevska (WTA 62) hun wedstrijd in de eerste ronde. Zondag wisten Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Elise Mertens (WTA 32) zich wel te plaatsen voor de tweede ronde.

Minnen dubbelt nog op Roland Garros. Samen met de Hongaarse Anna Bondar speelt ze in de eerste ronde tegen het Franse duo Alizé Cornet/Diane Parry.

Daniil Medvedev stoomt door naar tweede ronde

Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich dinsdag eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde. De Rus maakte in de eerste ronde korte metten met de Argentijn Facundo Bagnis (ATP 103): 6-2, 6-2 en 6-2.

In de volgende ronde neemt Medvedev het op tegen ofwel de Serviër Laslo Djere (ATP 56) ofwel de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 101). Medvedev, die in Roland Garros onder neutrale vlag aantreedt, geraakte nog nooit verder dan de kwartfinales op het Parijse gravel. De regerende US Open-kampioen werd vorig jaar bij de laatste acht uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipas.

De voorbereiding van Medvedev op Roland Garros verliep allesbehalve ideaal. Een week geleden maakte hij zijn comeback in Genève nadat hij begin vorige maand een kleine operatie aan zijn rug onderging. In Zwitserland verloor Medvedev meteen van de Fransman Richard Gasquet, waardoor hij in aanloop naar Roland Garros slechts één match op gravel speelde.

