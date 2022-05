ROLAND GARROS. Alison Van Uytvanck blikt na nederlaag tegen Gauff al vooruit naar Wimbledon: “Dat wordt bijna een exhibitietoernooi”

Alison Van Uytvanck is niet opgewassen tegen Coco Gauff

Goede tweede set van Alison Van Uytvanck (WTA 60) maar net niet goed genoeg op het Amerikaanse toptalent Cori ‘Coco’ Gauff (WTA 23) nog meer te doen twijfelen. Met 1-6, 6-7 nam de Brabantse afscheid van het enkeltornooi op Roland Garros. “Maar ik heb me wel geamuseerd”, glimlachte Van Uytvanck.

Het stijlvolle court Simonne-Mathieu werd ingenomen door een horde Franse bengels – Kids Day in Parijs en fenomeen Carlos Alcaraz die als volgende match geprogrammeerd stond – en dat zorgde voor nogal wat geroezemoes. Alison Van Uytvanck stoorde zich er af en toe aan. “Maar ik heb me ook geamuseerd”, zei ze. “En als ik dan een ‘hot shot’ sloeg, was het fijn om het publiek te voelen.” Dat gebeurde voornamelijk in de tweede set waarin Van Uytvanck een 5-3-voorsprong uitbouwde met zeer verdienstelijk tennis. “In de eerste set was het moeilijk spelen met de wind, haar service en haar zware forehand die hoog in mijn backhand belandde. In de tweede set waren er kansen, ging mijn niveau omhoog en begon ik wat agressiever te spelen. Dan zie je ook dat er wat twijfel bij haar kwam. Het werd close, een goede wedstrijd op dat moment. Ik ben erin blijven geloven, en dat stemt me tevreden.”

Minder tevreden is Van Uytvanck over de beslissing van Wimbledon (om de Russische spelers te bannen), en de daaropvolgende reactie van de WTA om geen punten toe te kennen in Londen. “Ik kijk er elk jaar naar uit om op gras te spelen”, zei de 28-jarige Grimbergse. “Maar ik kan dus geen punten pakken op Wimbledon terwijl ik vorig jaar in de eerste ronde verloren heb. Er zijn in deze geen faire oplossingen, of je nu geen of veel punten te verdedigen hebt. Ondertussen wordt er intern wel nog gediscussieerd over wat er met die punten van vorig jaar gaat gebeuren. Het ligt ingewikkeld.”

Net zoals de hele materie rond het al dan niet bannen van de (Wit-)Russische spelers. “Ik vind niet dat die spelers daar iets kunnen aan doen”, aldus Van Uytvanck. “Je moet politiek en sport niet gaan mixen. Maar wat Poetin doet is ook niet oké, hè. Ik hoop alleszins dat er snel een oplossing kan gevonden worden voor de oorlog in Oekraïne.”

Maar het ziet er dus wel naar uit dat in Wimbledon enkel voor het geld en de eer zal gestreden worden. “Je speelt bijna een exhibitietornooi, hè. Het gaat helemaal anders zijn. Ik weet niet of alle toppers gaan meedoen – ik heb gelezen dat Osaka twijfelde – en of ze even gebeten gaan zijn om te winnen. Stel u voor dat iemand van rond mijn ranking Wimbledon wint, dan gebeurt er niets met haar klassement? Dat is niet bepaald logisch. Maar goed, ik ga wel meedoen, hoor.”

Mertens zonder te spelen naar derde ronde

Meevaller voor Elise Mertens (WTA 32). Haar tegenstandster Marie Bouzkova (WTA 69) haakte af, waardoor de Limburgse zonder te spelen een ronde verder mag. Daarmee verlengt Mertens haar mooie serie van zestien opeenvolgende grandslamtornooien waarin ze de derde ronde haalde naar zeventien stuks. In die derde ronde treft ze Ajla Tomljanovic (WTA 42) of Varvara Gracheva (WTA 71).

Afscheid van Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 297) ligt er meteen in vier sets uit tegen de Noor Casper Ruud (ATP 8). Voor de 37-jarige Fransman, die met een wildcard aantrad, zit zijn carrière in het enkelspel er nu op. Hij kondigde een poos geleden al aan dat Parijs de eindhalte zou worden voor hem.

Voor zijn afscheid mocht Tsonga nog eens op het Court Philippe-Chatrier aantreden, het belangrijkste court op Roland Garros. Hij hield het nog 3 uur en 49 minuten vol, maar ging uiteindelijk strijdend ten onder met 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2 en 7-6 (7/0).

Tsonga speelde liefst vijftien keer op Roland Garros, maar de laatste jaren werd hij geplaagd door blessures. Hij bereikte twee keer de halve finales: in 2013, toen hij verloor van David Ferrer, en in 2015, toen Stan Wawrinka te sterk was. Over zijn hele carrière won de Fransman achttien ATP-titels, waaronder de Masters 1000 van Parijs en Canada. In 2008 speelde hij de finale op de Australian Open, maar was Novak Djokovic te sterk. In 2011 haalde Tsonga de finale van de Masters, maar ging hij onderuit tegen Roger Federer.

Tsonga speelt op Roland Garros ook nog het dubbelspel met een andere Franse veteraan: de 35-jarige Richard Gasquet. Die laatste won dinsdag in het enkelspel zijn eerste ronde met 6-1, 6-3 en 6-4 van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, de poulain van Xavier Malisse.

Greet Minnen strandt in eerste ronde

Greet Minnen (WTA 83) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde. Minnen verloor in twee sets met 7-5 en 6-3 van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31). Alexandrova trok voor de derde keer aan het langste eind in evenveel onderlinge confrontaties.

Normaal was de partij maandag voorzien, maar door de regenval in Parijs werd die uitgesteld tot dinsdag. In de tweede ronde neemt Alexandrova het op tegen ofwel de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 63) ofwel de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 55). Maandag verloren ook qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 168) en Maryna Zanevska (WTA 62) hun wedstrijd in de eerste ronde. Zondag wisten Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Elise Mertens (WTA 32) zich wel te plaatsen voor de tweede ronde.

Minnen dubbelt nog op Roland Garros. Samen met de Hongaarse Anna Bondar speelt ze in de eerste ronde tegen het Franse duo Alizé Cornet/Diane Parry.

Daniil Medvedev stoomt door naar tweede ronde

Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich dinsdag eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde. De Rus maakte in de eerste ronde korte metten met de Argentijn Facundo Bagnis (ATP 103): 6-2, 6-2 en 6-2.

In de volgende ronde neemt Medvedev het op tegen ofwel de Serviër Laslo Djere (ATP 56) ofwel de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 101). Medvedev, die in Roland Garros onder neutrale vlag aantreedt, geraakte nog nooit verder dan de kwartfinales op het Parijse gravel. De regerende US Open-kampioen werd vorig jaar bij de laatste acht uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipas.

De voorbereiding van Medvedev op Roland Garros verliep allesbehalve ideaal. Een week geleden maakte hij zijn comeback in Genève nadat hij begin vorige maand een kleine operatie aan zijn rug onderging. In Zwitserland verloor Medvedev meteen van de Fransman Richard Gasquet, waardoor hij in aanloop naar Roland Garros slechts één match op gravel speelde.

