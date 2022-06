Rafael Nadal boekt 14de eindzege op Roland Garros: Spanjaard heeft in finale geen kind aan Casper Ruud

Roland Garros ROLAND GARROS. Djokovic start titelverde­di­ging met vlotte zege tegen Nishioka

Novak Djokovic heeft zijn jacht op een tweede opeenvolgende eindzege met succes ingezet. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de eerste ronde op het gravel in Parijs de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 99) in drie sets: 6-3, 6-1 en 6-0. De partij duurde 2 uur. In de tweede ronde wacht voor Djokovic de Slovaak Alex Molcan (ATP 38) of de Argentijn Federico Coria (ATP 54).

