PORTRET. Tienersensatie Coco Gauff, Roland Garros-finaliste met een mening: “Ik ben eerst mens en dan pas speelster”

Roland Garros Vrees voor “heel ernstige” enkelbles­su­re bij Zverev - Nadal en Ruud spelen finale Roland Garros

Rafael Nadal (ATP-5) versus Casper Ruud (ATP-8). Dat is zondag de mannenfinale op Roland Garros. De opponent van Nadal in de halve finale Alexander Zverev (ATP-3) gooide op het einde van de tweede set de handdoek. De Duitser bezeerde zijn enkel bij een ongelukkige val en moest het veld in een rolstoel verlaten. Er wordt gevreesd voor een “heel ernstige” enkelblessure. Of Zverev kan deelnemen aan Wimbledon eind deze maand is een vraagteken. In die andere halve finale klopte Ruud de Kroaat Marin Cilic (ATP-23) in vier sets.

9:39