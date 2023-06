PORTRET. Aryna Sabalenka, de Wit-Russische die geen handjes krijgt en steeds meer zelf onder vuur komt te liggen

Is Aryna Sabalenka (WTA 2) nu een deelnemer aan of slachtoffer van de propagandamachine van de Wit-Russische president Lukashenko? Is ze naast de baan even meedogenloos als erop? En is ze nu berekend en kil of net gevoelig en spontaan? Portret van de pletwals die in Parijs onder vuur kwam te liggen.