Onze tenniswatcher en ex-prof Filip Dewulf getuigt over bestaan op de court: “Er zou maar eens iemand je tranen moeten zien...”

Roland GarrosTopsport is ongezond: fysiek zeker, mentaal vaak. Tennis, één der allerindividueelste sporten op aarde, ontsnapt er niet aan. Integendeel. Naomi Osaka, Alison Van Uytvanck, David Goffin, quasi iedereen krijgt vroeg of laat af te rekenen met twijfels of angsten. Als ervaringsdeskundige wil onze tenniswatcher Filip Dewulf, in 1997 onder meer halvefinalist op Roland Garros, ook enkele littekens tonen. “Je sterk houden, of beter voordoen dan je bent, is het adagium in het tennis.”