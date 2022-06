Nummer één Swiatek wint voor tweede keer Roland Garros (en krijgt knuffel van landgenoot Lewandowski), 18-jarige Gauff maatje te klein in finale

Aan de overzijde op de Court Philippe Chatrier stond evenwel een nog straffere speelster. Iga Swiatek, nummer één van de wereld en al 34 wedstrijden op rij ongeslagen. Haar laatste nederlaag dateert al van 16 februari. En die waardeverhoudingen lieten zich al snel gevoelen. In een mum van tijd klom Swiatek naar een 4-0-voorsprong in de eerste set, na iets meer dan een halfuur stond er 6-1 op het bord.

Opdoffer voor Gauff, die wel met hernieuwe moed aan set twee begon. De Amerikaanse ging meteen door de opslag van Swiatek, maar zag haar 0-2-voorsprong razendsnel omgekeerd in een 4-2-achterstand. Swiatek klaarde de klus in amper 1 uur en 10 minuten: 6-1, 6-3.

Voor de Poolse nummer één is het de tweede Grand Slam-overwinning uit haar carrière. In 2020 was Swiatek ook al de beste op Roland Garros. Eerder dit seizoen bereikte ze de halve finale op de Australian Open. Met haar 35ste opeenvolgende zege doet Swiatek overigens even goed als Venus Williams in 2000.