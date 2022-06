Nu al Noors recordtennisser en getraind met grote idool Nadal: wie is Casper Ruud, morgen tegenstander van gravelkoning ‘Rafa’?

Roland GarrosHij is nu al de meest succesvolle Noorse tennisser aller tijden. Morgen volgt de kroon op het werk met zijn eerste Grand Slam-finale. Maak kennis met Casper Ruud (23), straks oog in oog met zijn grote idool én trainingspartner.

Het is september 2018. De familie Ruud ruilt de thuisbasis in Oslo in voor het zonnige Mallorca. De reden: niet het strand en zwembaden, maar de Rafa Nadal Academy, waar hun dan 20-jarige zoon Casper aansluit om zijn professionele tenniscarrière een boost te geven. Dat het hele gezin mee verhuist richting Spanje, hoeft niet te verbazen. Vader Christian Ruud was midden jaren negentig 39ste van de wereld en lang de beste Noorse tennisser ooit. Jongere zus Charlotte vervoegt eveneens de Academy van Nadal, in combinatie met haar studies. De familie ademt tennis.

Casper Ruud, op dat moment 143ste op de ATP-ranking, dweept al zijn hele leven met gravelkoning Nadal en ziet met de verhuis naar Mallorca een droom in vervulling gaan. “Ik heb zoveel geleerd door te trainen met Rafa. De energie en intensiteit waarmee hij elke sessie speelt, is niet normaal. Als hij in matchen aan 100 procent speelt, is dat op training aan 120 procent. Na een paar uur trainen was ik telkens helemaal uitgeput, maar ik had het niet anders gewild”, aldus Ruud in 2019. Enkele jaren ervoor was hij nog de primus van het juniorentennis.

Volledig scherm © AP

Toen het aanbod kwam voor de Academy van de Spanjaard, twijfelde Ruud dan ook geen seconde. “Het is motiverend om spelers als Rafa rond je te hebben, maar het maakt je vooral dat tikkeltje sterker. Trainen in Noorwegen of Mallorca, dat is voor mij het verschil tussen zestigste of tiende op de wereldranglijst zijn.”

En het moet gezegd, met de carrière van Ruud gaat het sindsdien crescendo. Hij duikt na enkele maanden voor het eerst de top 100 in - waarmee hij als eerste Noor zijn vader achterna gaat - en staat in zijn eerste volwaardige ATP-finale op het graveltoernooi in de VS. Hij eindigt het seizoen als 54ste, maar daar houdt het niet op. 2021 wordt het jaar van de definitieve doorbraak. Ruud wint liefst vijf toernooien en staat voor het eerst op de hoofdtabel van alle Grand Slams.

Als nummer 8 van de wereld is Ruud op amper 23-jarige leeftijd al de meest succesvolle Noorse tennisser aller tijden. Nu volgt de kroon op het werk met zijn allereerste Grand Slam-finale. Op zijn favoriete ondergrond tegen zijn favoriete tennisser. “Rafa heeft mij op de academie eigenlijk altijd verslagen. Er waren enkele spannende sets, 7-6, 7-5, maar steeds in zijn voordeel. Al was dat omdat we in de academie speelden en ik lief wilde zijn voor hem”, zei Ruud vandaag nog met een kwinkslag.

Is hij morgen genadelozer voor zijn idool?

Volledig scherm © Photo News