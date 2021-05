Naomi Osaka trekt zich terug uit Roland Garros na persboycot: “Ik ben al depressief sinds 2018”

“Ik denk dat het best is voor het tornooi, mezelf en mijn collega’s dat ik me terugtrek”, schreef ze op haar sociale media. “Zodat iedereen zich weer kan focussen op het tennis in Parijs. Ik wou nooit een stoorzender spelen en besef dat mijn timing niet ideaal was en mijn boodschap duidelijker had kunnen zijn.” Die mededeling bleek uiteindelijk niet zozeer tegen de journalisten gericht maar had een dieper liggende oorzaak. “De waarheid is dat ik al sinds de U.S.Open 2018 (toen ze haar eerste titel won na een controversiële finale tegen Serena Williams, red.) lange periodes van depressie gekend heb”, zei de 23-jarige Osaka. “Iedereen die mij kent weet dat ik introvert ben en iedereen die me al op tornooien gezien heeft weet dat ik daar vaak met een koptelefoon rondloop, omdat zoiets me helpt met mijn sociale angsten. En ook al is de pers altijd lief voor mij geweest, toch spreek ik niet graag in publiek en heb ik geregeld grote angstaanvallen als ik met de media moet praten. Ik voelde me dan ook gestresseerd en bang in Parijs en wilde aan zelfbescherming doen door de persconferenties te skippen.”