Nadal speelde zonder gevoel in voet in Parijs en zet toch vraagtekens bij toekomst: “Zo kan en wil ik niet voortdoen”

Roland GarrosNummer 14. Veer-tien. Rafael Nadal heeft zijn favorietenrol waargemaakt op Roland Garros. In de finale bleek Casper Ruud niet opgewassen tegen de Spaanse gravelkoning. 6-3, 6-3, 6-0. Voor Nadal is het de 22ste grandslamtitel van zijn carrière. “Maar ik speelde het hele toernooi met inspuitingen, zo kan ik niet verder.”

Rafael Nadal is een fenomeen. Een publiekslieveling, zeker in Parijs. Ondanks een aanslepende blessure stond hij aan de start van Roland Garros, weliswaar met meer twijfels dan ooit. Op zijn weg naar de finale kon hij telkens rekenen op de steun van het volledige Court Philippe-Chatrier. Tegen Zverev, maar vooral tegen Djokovic.

In de finale lagen de kaarten wat anders. Casper Ruud had zich in de harten van de tennisfans gemept. En stiekem gunden ze hem ook wel dat sprookje als underdog. De jonge Noor, 23 is hij nog maar, kende een moeizaam begin. Veel slordigheden. Stress? Niet onlogisch, tegen zijn grote idool. Ruud betaalde cash voor zijn wisselvallig begin van set 1, en verloor met 6-3.

Set 2 begon veelbelovend. Ruud leek van de zenuwen verlost en speelde aardig mee. Toen hij door de opslag van Nadal ging, tankte hij nog wat meer vertrouwen. Maar Nadal blijft Nadal. Een vechter. Uit die tegenslag haalde hij de nodige motivatie om in één keer vijf games op rij te winnen. Set twee voor de Spanjaard, en een mentale tik van jewelste voor Ruud. Set drie was er alleen nog eentje voor de statistieken, want na een vroege break van Nadal hing Ruud volledig in de touwen.

Rafael Nadal wint Roland Garros. Dat leest u voor de 14e keer. Niemand deed ooit beter. Grandslamzege nummer 22 voor de Spanjaard, ook dat deed nog niemand hem voor. Alweer 2.200.000 miljoen euro bij op de bankrekening.

Emotionele Nadal

Dat Rafael Nadal met 14 zeges de recordhouder is in het aantal eindzeges op Roland Garros, dat wist u wel al. Nu is Nadal ook de oudste winnaar van het Franse grandslamtoernooi. De Spanjaard is 36 en bracht zijn grandslamtotaal op 22, ook een absoluut record. Nadal had naar goede gewoonte weer moeite om zijn tranen te bedwingen.

“Het was een plezier om de finale tegen Casper te spelen, hij is een geweldige carrière aan het maken en heeft de voorbije weken een stap vooruit gezet”, aldus Nadal die verder ook nadrukkelijk zijn team en de organisatie bedankte. “Het is schitterend wat er dit jaar allemaal aan het gebeuren is, zeker gezien de soms moeilijke periode door blessures.”

“Het is moeilijk te beschrijven wat er nu door me heen gaat. Ik had nooit verwacht hier op mijn 36ste weer te staan. of om zelfs fit op dit podium te staan. Dit toernooi heeft me zoveel gegeven. Ik weet niet wat er in de toekomst zal gebeuren, maar ik doe in elk geval mijn uiterste best om door te gaan met tennis.”

Dan toch vraagtekens bij toekomst: “Zo kan en wil ik niet voortdoen”

Tijdens de persconferentie na zijn veertiende eindwinst plaatste Nadal dan toch weer stevige vraagtekens bij zijn toekomst. De 36-jarige Spanjaard lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet. Als er daarvoor geen oplossing uit de bus komt, lijkt het einde van zijn carrière nabij. “Zoals het nu gaat, kan en wil ik niet voortdoen”, aldus Nadal. “Tijdens het toernooi heb ik voor elke wedstrijd meerdere inspuitingen moeten krijgen om de zenuwen in mijn voet te verdoven.”

Nadal hoopt op beterschap om zo eind juni mee te doen aan Wimbledon. “Ik wil Wimbledon niet missen. Laten we kijken hoe de behandeling aanslaat en positief blijven. Maar op Wimbledon ga ik mijn voet niet opnieuw verdoven. In die positie wil ik mezelf niet nog eens bevinden.”

Het palmares van Rafael Nadal 22 grandslamtitels (2 x Australian Open, 14 x Roland Garros, 2 x Wimbledon, 4 x U.S.Open) 92 ATP-titels Nummer 1 gedurende 209 weken Olympisch goud in Peking 2008 5 x winst in Davis Cup 125.654.273 euro prijzengeld

