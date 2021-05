Minnen verweert zich tegen nummer 12 Kvitova, maar is uitgeschakeld op Roland Garros: “Moeilijk om te accepteren”

Minnen ging in set één meteen door de opslag van Kvitova, werd teruggebroken maar deed haar kunststukje opnieuw over. Toch kwam er een tie-break nadat onze 23-jarige landgenote bij 5-4 haar service toch weer uit handen gaf. Het vertrouwen werd er niet door aangetast: Minnen pakte set in met 7-6 (7/3).

Minnen: “Doet pijn, maar Kvitova redde matchbal op fantastische manier”

“Ik zat er echt dichtbij “, verklaarde Minnen na haar verlies. “Het doet dan ook zeer veel pijn om te verliezen. Vergeleken met mijn vorige toernooien is dit echt een van mijn beste wedstrijden, het kwam eigenlijk op één bal aan. We mogen niet vergeten dat ze 12e van de wereld is. Ze is zeer solide op belangrijke momenten. Ze redde dat wedstrijdpunt op een formidabele manier en was dan zeer sterk in de tiebreak. Ik heb geprobeerd om van nul te beginnen in de derde set. Toen was alles nog mogelijk, maar ik verloor het goede gevoel. Bij haar lukte toen alles en voor mij werd het moeilijk.”