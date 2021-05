Maximaal 5.000 fans welkom bij finales Roland Garros

Roland Garros ROLAND GARROS. Bouchard en Wawrinka uitgescha­keld - Flipkens, Minnen en Van Uytvanck liggen uit dubbeltoer­nooi - Thiem en Nadal stoten vlot door

2 oktober Rafael Nadal (ATP 2) staat in de achtste finales van Roland Garros. De 34-jarige Spanjaard, twaalfvoudig winnaar in Parijs, versloeg in zijn derde ronde de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 74) na één uur en 37 minuten tennis in drie sets (6-1, 6-4 en 6-0).