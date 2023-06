LIVE ROLAND GARROS. Zverev voor derde jaar op rij in halve finale in Parijs, rolstoeltennisser Gérard uitgeschakeld

Alle ogen in de tenniswereld zijn momenteel gericht op Roland Garros. Naar Belgen moet u niet meer zoeken. Zij zijn allemaal al naar huis vertrokken. Sabalenka en Muchova zijn de eerste halve finalisten in het enkelspel bij de vrouwen. Bij de mannen krijgen we in de halve finale een ‘finale avant la lettre’ tussen Novak Djokovic en nummer één van de wereld Carlos Alcaraz. Volg alle acties vanuit Parijs in onderstaande liveblog!