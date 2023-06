LIVE ROLAND GARROS. Wat een afstraffing: nummer 1 Swiatek laat geen spaander heel van Chinese opponente, die slechts 17 punten scoort

Roland Garros Elise Mertens rekent op een nieuw racket, steun van hond Bo en haar boekje: “Heb er al twee volgepend”

Drie enkel -en drie dubbelmatchen begin deze week in Strasbourg was de enige voorbereiding op Roland Garros voor Elise Mertens (WTA 33). Morgen start ze in Parijs tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) met een opmerkelijke statistiek te verdedigen: in haar laatste zestien grandslamtoernooien haalde ze telkens minstens de derde ronde.