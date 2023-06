LIVE ROLAND GARROS. Tweede reekshoofd Sabalenka voor het eerst in halve finale in Parijs

INTERVIEW. Justine Henin, 20 jaar na haar triomf op Roland Garros: “Ik hield van tennis toen ik vijf jaar was en doe dat nu nog altijd even hard”

Twintig jaar is het ondertussen geleden dat Justine Henin (40), samen met Kim Clijsters, Belgische sportgeschiedenis schreef en zich voor het eerst als gravelkoning manifesteerde op Roland Garros. Vandaag is ze nog altijd scherp in lichaam en geest.