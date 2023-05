LIVE ROLAND GARROS. Nummer 1 Alcaraz pakt uit met heerlijk punt langs de netpaal, nog twee landgenoten naar huis

Alle ogen in de tenniswereld zijn de komende twee weken weer gericht op Roland Garros. Bij de mannen is recordhouder Rafael Nadal er niet bij. De vrouwen kunnen wel rekenen op hun nummer 1 en titelverdediger Iga Swiatek. In de eerste ronde komen vier Belgen in actie, één man en drie vrouwen. David Goffin moest Parijs zondag al verlaten, net als Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure vandaag. Elise Mertens kon zich wel plaatsen voor de volgende ronde. Volg alles in onderstaande blog!