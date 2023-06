LIVE ROLAND GARROS. Mertens speelt zondag voor plaats in kwartfinales, Alcaraz mept Shapovalov makkelijk huiswaarts

Alle ogen in de tenniswereld zijn momenteel gericht op Roland Garros. Onze landgenoten David Goffin, Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure werden meteen uitgeschakeld, Elise Mertens stuntte tegen Pegula, de nummer 3 van de wereld, en plaatste zich voor de achtste finales. Carlos Alcaraz had geen kind aan Denis Shapovalov en mag zich opmaken voor de achtste finales. Volg alle actie vanuit Parijs in onderstaande liveblog!