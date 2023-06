LIVE ROLAND GARROS. Laatste Belg sneuvelt nu ook: Elise Mertens geeft voorsprong nog uit handen en ligt uit toernooi

Alle ogen in de tenniswereld zijn momenteel gericht op Roland Garros. Elise Mertens, die eerst nog stuntte tegen Pegula (WTA 3), heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinale van de Franse Grand Slam. Mertens won de eerste set tegen Anastasia Pavljoetsjenkova (WTA 333), maar de Russin knokte zich terug in de wedstrijd en ging op en over Mertens. Volg alle acties vanuit Parijs in onderstaande liveblog!