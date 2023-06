LIVE ROLAND GARROS. Elise Mertens stunt tegen nummer 3 Pegula, Djokovic in driesetter naar achtste finale

Roland Garros Tsitsipas’ oma overleed vijf minuten voor start van Roland Gar­ros-finale: “Trofeeën winnen is iets, maar niet alles”

De oma van Stefanos Tsitsipas overleed gisteren, vijf minuten voor de start van de finale van Roland Garros. Dat meldt hij via Instagram. De 22-jarige Griek was dicht bij zijn eerste grandslamtitel, maar moest de zege toch in vijf sets aan Novak Djokovic laten.