LIVE ROLAND GARROS. Djokovic krijgt geen straf van ITF, “maar moet sport en politiek scheiden” - Mertens naar derde ronde: “Nu vrijuit tennissen”

Tennis Komt Roland Garros in gevaar voor Nadal door hardnekki­ge voetblessu­re? “Ik weet niet zeker wat er gaat gebeuren”

Rafael Nadal (ATP 4) verloor donderdagavond laat in Rome zijn achtste finale tegen Denis Shapovalov (ATP 16) met 6-1, 5-7, 2-6. Kan gebeuren, maar de manier waarop was pijnlijk, letterlijk en figuurlijk. Nadal strompelde over de baan en toonde zich down na afloop. “Er komt een moment dat mijn hoofd ‘stop’ gaat zeggen…”