LIVE ROLAND GARROS. David Goffin strijdend ten onder tegen Pools reekshoofd Hurkacz

Alle ogen in de tenniswereld zijn de komende twee weken weer gericht op Roland Garros. Bij de mannen is recordhouder Rafael Nadal er niet bij. De vrouwen kunnen wel rekenen op hun nummer 1 en titelverdediger. In de eerste ronde komen vier Belgen in actie, één man en drie vrouwen. David Goffin knokte maar moest in vijf sets toch de duimen leggen tegen de Pool Hurkacz (ATP-13). Volg alles in onderstaande blog!