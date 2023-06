LIVE ROLAND GARROS. Casper Ruud rekent in drie sets af met Zverev, Djokovic plaatste zich eerder al voor finale na krampen bij Alcaraz



Alle ogen in de tenniswereld zijn momenteel gericht op Roland Garros. De eerste halve finale tussen Novak Djokovic en nummer één van de wereld Carlos Alcaraz kende een enorme anticlimax. De twee waren vertrokken voor een razendspannende wedstrijd, tot Alcaraz zich plots blesseerde. Djokovic gaat zo zonder veel moeite naar de finale. Casper Ruud klopte Alexander Zverev makkelijk in de andere halve finale. Swiatek en Karolina Muchova zijn de finalisten bij de vrouwen. De enige Belgen die nog in actie komen in Parijs zijn Sander Gillé en Joran Vliegen. Zij spelen de finale in het dubbelspel. Volg alle acties vanuit Parijs in onderstaande liveblog!