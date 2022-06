LIVE. Rafael Nadal pakt na anderhalf uur felbevochten eerste set tegen Alexander Zverev

Voor een keer geen openluchtarena in het Court Philippe Chatrier. De Parijse regens zorgden ervoor dat het dak dicht moest. Nadal en Zverev leken zo opnieuw een laatavondduel te spelen. Niets was minder waar, al kon het de fans weinig schelen. Net als in de vijfsetter tegen Djokovic in de kwartfinales zat het spel al vanaf het begin op de wagen.