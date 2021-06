Krejcikova flikt het: na enkelspel wint Tsjechische ook dubbelspel Roland Garros

Roland Garros ROLAND GARROS. Osaka niet zonder slag of stoot door - ex-nummer 1 Kerber al uitgescha­keld - Raonic geeft forfait

30 mei Naomi Osaka (WTA 2) heeft zich niet zonder slag of stoot geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. Het Japanse tweede reekshoofd had moeite met de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 63), maar haalde het uiteindelijk na één uur en 48 minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/4)). Ex-nummer één Angelique Kerber (WTA 27) moet haar valiezen al pakken.