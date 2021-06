Kraker tussen Djokovic en Nadal aan editie 58 toe: “Hij is mijn grootste rivaal”

Roland Garros ROLAND GARROS. Siegemund en Kvitova gaan door naar kwartfina­les, Tsitsipas en Rublev ook bij laatste acht

5 oktober De Duitse Laura Siegemund (WTA 66) heeft zich op Roland Garros voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van een grandslamtoernooi. In de vierde ronde versloeg Siegemund de Spaanse Paula Badosa (WTA 87) met 7-5 en 6-2. Om door te stoten naar de halve finales, moet Siegemund voorbij de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 11). Die was met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Chinese Shuai Zhang (WTA 39).