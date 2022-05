Komt Roland Garros in gevaar voor Nadal door hardnekkige voetblessure? “Ik weet niet zeker wat er gaat gebeuren”

TennisRafael Nadal (ATP 4) verloor donderdagavond laat in Rome zijn achtste finale tegen Denis Shapovalov (ATP 16) met 6-1, 5-7, 2-6. Kan gebeuren, maar de manier waarop was pijnlijk, letterlijk en figuurlijk. Nadal strompelde over de baan en toonde zich down na afloop. “Er komt een moment dat mijn hoofd ‘stop’ gaat zeggen…”

Nooit aangenaam om een sportheld met fysieke problemen te zien kampen. Het publiek op het Foro Italico van Rome probeerde donderdag laat hun favoriet nog naar een nieuwe ‘remontada’ te schreeuwen maar inwendig schreeuwde die van de pijn. Al heel zijn carrière sukkelt Rafael Nadal met de ziekte van Müller-Weiss, een vervorming van één van de beentjes in de middenvoet, die zorgt voor chronische pijnen. De bijna 36-jarige Mallorcaan leerde er mee leven maar moest geregeld toch verstek laten gaan omwille van het opspelend euvel. Zo ook vorig jaar toen hij in augustus al naar de ziekenboeg verhuisde, op zoek naar een nieuwe behandeling van zijn aangeboren mankement. Zes maanden later leek Nadal wel herboren, hij won de Australian Open en was onklopbaar tot de finale van Indian Wells, waarin hij een ribblessure opliep.

Zijn wederoptreden in Madrid vorige week was nog oké – hij redde vier matchpunten tegen Goffin, weet u nog – maar in Rome liep het mis. Lopen kon je het zelfs niet noemen. Nadal mankte naar de nederlaag in de derde set, hij wilde niet opgeven. “Soms is er meer pijn, soms minder”, zuchtte hij na afloop. “Vandaag was het crazy. Vanaf het midden van de match ging het niet meer. Maar zo’n dagen moet je gewoon accepteren en blijven doorgaan, ook al is dat niet altijd even makkelijk.” Dat verduidelijkte hij later in de nacht nog bij de Spaanse pers: “Ik leef op een dagelijkse portie pijnstillers enkel om me de kans te geven om te kunnen trainen. Er gaat een moment komen dat mijn hoofd ‘stop’ gaat zeggen omdat de pijn me niet meer toelaat om gelukkig te zijn. Niet alleen op de tennisbaan, maar ook in het dagelijkse leven.”

Alcaraz favoriet bij bookmakers

Nadal kent de situatie maar al te goed, maar is ze blijkbaar stilaan beu aan het worden. “Ik ben niet geblesseerd”, zei hij. “Ik ben een tennisser die leeft met een blessure. Het is frustrerend. Op veel dagen kan ik niet fatsoenlijk trainen. En ik kan het niet behandelen, dat is het erge aan dit alles. Ik weet ook niet of ik moet rusten of trachten te herbeginnen. Over twee dagen kan het ineens beter zijn.” Is Roland Garros dan in gevaar, in Parijs wilde hij mikken op een veertiende Coupe des Mousquetaires? “Ik denk dat mijn hoofd nog bereid is de situatie te tolereren. Ik ga ervoor knokken en geloof nog steeds dat ik over een week meer opties ga hebben. Maar ik weet niet zeker wat er gaat gebeuren.”

Heel overtuigend klonk dat allemaal niet. De bookmakers hadden niet meer nodig om Nadals zeventien jaar jongere landgenoot Carlos Alcaraz (ATP 6) als grootste kanshebber op de titel naar voren te schuiven. “Ik heb nog altijd een doel over een paar dagen”, hield ‘Rafa’ de moed erin. “En ik ga blijven dromen over dat doel.” Roland Garros begint volgende week zondag.

Het palmares van Rafael Nadal 21 grandslamtitels (2 x Australian Open, 13 x Roland Garros, 2 x Wimbledon, 4 x U.S.Open) 91 ATP-titels Nummer 1 gedurende 209 weken Olympisch goud in Peking 2008 5 x winst in Davis Cup 123.454.273 euro prijzengeld

