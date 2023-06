KIJK. Ophef op Roland Garros: duo uitgesloten nadat ballenmeisje wordt geraakt, rol van tegenpartij doet wenkbrauwen fronsen

Kato en Sutjiadi namen het in de derde ronde van het dubbelspel bij de vrouwen op tegen de Tsjechische Marie Bouzkova en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. De eerste set ging na een tiebreak met 7-6 naar Bouzkova-Sorribes Tormo. In de tweede set namen Kato en Sutjiadi dan het commando over, maar bij 1-3 ging het mis. Kato sloeg na afloop van een rally nog even een bal weg. Niet staalhard, maar ze raakte wel een ballenmeisje op de borst.

Het meisje was duidelijk even van haar melk. De umpire gaf Kato aanvankelijk een waarschuwing, maar toen de tegenpartij aangaf dat het meisje aan het huilen was, werd ook de supervisor erbij gehaald. De Japanse bood haar excuses aan, maar dat hielp niet. Zij en Sutjiadi werden gediskwalificeerd. Tot frustratie van heel wat fans, die vonden dat de sanctie disproportioneel was. Veel mensen wijzen ook naar Bouzkova en Sorribes Tormo. “Flauw van hen om de pijn van het meisje in hun voordeel te proberen draaien”, is de teneur. “Als Kato en Sutjiadi uitgesloten worden, dan moeten er elk toernooi honderden spelers worden uitgesloten.”