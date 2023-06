KIJK. Oekraïense Svitolina weigert handdruk Wit-Russische Sabalenka na nederlaag op Roland Garros

KIJK. Wit-Russische Sabalenka krijgt geen hand van Oekraïense Svitolina

“Ik voelde me niet gerespecteerd. Het voelde alsof een journalist probeerde woorden in mijn mond te leggen en ik voelde me niet op mijn gemak”, zei Sabalenka. Eerder in de week kreeg de nummer twee van de wereld meermaals vragen over haar in het verleden getoonde steun voor Loekasjenko. “Ik heb geen commentaar, dus bedankt voor je vraag”, antwoordde de tennisster toen aan een journalist, die toch bleef doorvragen. Iemand van de organisatie moest ertussen komen. “We weten genoeg, het is duidelijk”, counterde de journalist.

Een van de eerste vragen ging opnieuw over Loekasjenko, met wie Sabalenka in het verleden regelmatig op de foto ging. “We speelden veel in de Fed Cup en hij was in die tijd bij onze wedstrijden aanwezig. Er gebeurde niets ergs in die tijd in Wit-Rusland, Oekraïne of Rusland. En ik heb het al vaak gezegd: ik steun oorlog niet. Ik wil niet dat mijn land bij een conflict betrokken raakt. Jullie weten mijn standpunt, mijn antwoord. Ik wil niet dat sport betrokken is bij politiek, want ik ben maar een tennisster en pas 25 jaar oud. Ik steun geen oorlog, wat betekent dat ik Loekasjenko op dit moment ook niet steun.”