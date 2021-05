Justine Henin over Roland Garros en nakende Olympische Spelen: “Federer zoekt nog één straffe stoot”

Roland Garros Strijdvaar­di­ge Mertens moet na driesetter duimen leggen tegen Garcia en is uitgescha­keld op Roland Garros

2 oktober Elise Mertens (WTA 20) is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 1/8e finales van Roland Garros. In de Franse hoofdstad moest ze ondanks een dominante eerste set haar meerdere erkennen in thuisspeelster Caroline Garcia (WTA 45). Mertens verweerde zich kranig en werkte vijf matchballen weg, maar de zesde was de goede voor Garcia: 1-6, 6-4 en 7-5.