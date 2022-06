Hoe een spontane sms (die pas 43 minuten voor inschrijvingsdeadline beantwoord werd) Joran Vliegen bijna aan een grandslamezege hielp

ROLAND GARROSSprookje zonder happy end voor Joran Vliegen die met zijn Noorse partner Ulrikke Eikeri in de finale van het dubbel gemengd met 6-7, 2-6 in het zand beet tegen Wesley Koolhof en Ena Shibahara. Geen eerste Belgische grandslamtitel in deze discipline dus.

Een beetje vreemde competitie, dat dubbel gemengd. Wordt maar vier keer per jaar, op de grandslamtoernooien, en tijdens de Olympische Spelen (en vroeger de Hopman Cup) uit de kast gehaald. Vanzelfsprekend bestaan er dan ook geen vaste duo’s en worden koppels in de aanloop naar gevormd. Zo deed ook Joran Vliegen het. Hij pikte de 29-jarige Noorse Ulrikke Eikeri van een lijst in het refereebureau, stuurde haar een sms en kreeg een half uur voor de inschrijving het fiat van het nummer 43 in het vrouwendubbel. “Eigenlijk zou Ulrikke met een andere speler aantreden, maar voor mij is ze van gedachte veranderd, heel cool”, zei Joran Vliegen bij de RTBF.

Na een nerveuze start raakte de Limburgs-Scandinavische combinatie onder stoom met zeges op het vierde en zesde reekshoofd en een plaats in de eindstrijd. “Een droom die werkelijkheid wordt”, noemde Vliegen zijn eerste uitje op de court Philippe Chatrier en dan nog meteen voor een grandslamfinale.

De droom kreeg evenwel geen passend slot. Vliegen en Eikeri keerden in de eerste set wel knap terug van een 2-5-achterstand, maar konden zelf een 5-2-voorsprong in de tiebreak niet verzilveren en moesten uiteindelijk de titel verdiend aan Koolhof-Shibahara laten. “De eerste keer dat je samen speelt en dan meteen de finale halen, dat is iets dat je niet snel gaat vergeten”, glimlachte Vliegen. “Mogelijk vinden we elkaar in de toekomst nog eens terug in andere grandslamtoernooien.” Voor deze succesvolle samenwerking kreeg onze landgenoot alvast een mooie vermelding op zijn palmares en 30.500 euro aan prijzengeld.

Volledig scherm © AP

In het rijtje met Clijsters en Malisse

In het enkelspel haalden tot nu toe enkel Justine Henin en Kim Clijsters de eindstrijd van een grandslamtoernooi. In het dubbelspel sluit de 28-jarige Vliegen aan bij het rijtje gevormd door Josane Sigart, Clijsters, Dick Norman, Xavier Malisse, Olivier Rochus en Elise Mertens. “Ik ben toch een beetje ontgoocheld”, moest Vliegen toegeven bij de RTBF. “Altijd na een nederlaag, en zeker in een grandslamfinale. Maar ik moet het positieve onthouden. Het was een magnifieke en unieke ervaring. Ik heb op het centercourt kunnen spelen en de sfeer was enorm.”

Op naar Wimbledon dan maar, opnieuw met Eireki? “Dat weet ik nog niet”, was Vliegen eerlijk. “Ik heb immers aan Kimberly Zimmerman beloofd om daar met haar te spelen.”