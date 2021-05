Goffin op zoek naar vertrouwen tegen talentrijke Italiaan : “Ik geloof 100 procent in David. Nu hij nog”

Roland GarrosZe komen uit de oven als Napolitaanse pizza’s. Italië heeft een schijnbaar onuitputtelijk reservoir aan toptalenten – momenteel tien spelers in de top 100! – en Lorenzo Musetti (ATP 76) is de laatste aanwinst. De negentienjarige Toscaan maakt vandaag zijn grandslamdebuut tegen David Goffin (ATP 13).

Dat zorgt voor een déjà-vu bij de 30-jarige Luikenaar. Vorig jaar verloor hij op Roland Garros in de eerste ronde van de toen eveneens negentienjarige en even indrukwekkende Jannik Sinner. “Musetti is een erg begaafde speler die voor zijn leeftijd fysiek al dik in orde is”, weet Goffin. “Hij voelt zich comfortabel op gravel, wat je ook ziet aan zijn techniek, waarbij hij zwaar uithaalt van ver achter de baseline. Ik zal moeten anticiperen en sneller spelen dan hem om hem te storen. Anders tennist hij vanuit zijn zetel.”

Volledig scherm De Italiaan Lorenzo Musetti. © AP

Met het gemak waarmee de Italiaanse tiener speelt en zijn weg naar de top heeft ingezet lijkt het daar inderdaad op. De voormalige nummer een van de wereld bij de junioren was in september van vorig jaar nog de nummer 249 bij de profs, negen maanden later heeft Musetti al een halve finale in Acapulco en een halve finale in Lyon op zijn conto. “Hij heeft veel talent en met de onschuld van zijn jonge leeftijd voelt hij zich ook nog onoverwinnelijk”, glimlacht Goffin. “Het zal dus zwaar worden. Ik geloof wel dat het pas zijn eerste wedstrijd naar drie winnende sets is. Ik ga alleszins proberen mijn beste tennis te spelen.”

Kwartfinale Monte Carlo

Daar zit de angel. Goffin krijgt dit jaar maar geen constante in zijn prestaties. Een berichtje van zijn coach Germain Gigounon voor aanvang van dit tornooi sprak boekdelen: “Ik geloof 100 procent in David. Nu hij nog.” Goffin startte het seizoen met een halve finale in Antalya, sprong na een ontgoochelende Australian Open knap recht met de titel in Montpellier. Om daarna weer enkele haalbare matchen te laten schieten. Een kwartfinale in Monte Carlo – verloren tegen de op gravel nochtans niet ongenaakbare Dan Evans – leek het beste te doen verhopen voor de gravelperiode maar een blessure in Barcelona en niet zo’n overtuigende matchen in Rome en Lyon deden de twijfel weer toenemen. “Ik heb echt wel goeie momenten gekend”, zei Goffin die aan zijn tiende Roland Garros begint. “In Rotterdam speelde ik één heel goede wedstrijd tegen Struff en daarna een slechte tegen Chardy.

Quote Ik wil vooral de vlotheid in mijn tennis terugvin­den. Hopelijk enkele matchen na mekaar spelen waardoor het vertrouwen gaat stijgen David Goffin

Zelfde euvel in Doha tegen Krajinovic en Fritz. Telkens ik het goede gevoel leek te pakken te hebben werd dat tenietgedaan door enkele spijtige nederlagen, die dan weer voor twijfel in mijn hoofd zorgden. Dan moet je elke keer weer herpakken. Ook voor deze Roland Garros. Ik heb me opnieuw moeten heropbouwen.” Dat alles zorgt ervoor dat Goffin misschien wel als underdog aan zijn eerste ronde in Parijs start.

“Ik wil vooral de vlotheid in mijn tennis terugvinden”, aldus de man uit Rocourt. “Hopelijk enkele matchen na mekaar spelen waardoor het vertrouwen gaat stijgen. Ik zit nog niet in de modus van mijn spontaan tennis waarbij alles vanzelf loopt. Het is eerder laborieus waarbij ik tracht alles volgens het boekje te doen om uiteindelijk losser te kunnen tennissen. Sowieso begint alles met de eerste ronde, die vaak het moeilijkst is. De attitude, de intenties, de vechtlust moeten elke match weer juist zitten. Zoals in Montpellier waar dat resulteerde in een superfinale tegen Bautista Agut. Maar om daaruit te kunnen afleiden waar ik hier in Parijs ga eindigen, dat kan ik op dit moment niet inschatten.”

Volledig scherm Goffin met zijn coach Germain Gigounon. © BELGA