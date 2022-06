Gilles-Arnaud Bailly grijpt na regenpauze ticket voor finale van Roland Garros-juniorentoernooi

Bailly kan de tiende Belg worden die een grandslamzege boekt, de derde bij de jongens. Kimmer Coppejans (in 2012) en Jacky Brichant (in 1947) gaven het goede voorbeeld en triomfeerden op Roland Garros. De overige zeven (van de negen) Belgische grandslamtitels bij de junioren werden gewonnen door meisjes. An-Sophie Mestach triomfeerde op de Australian Open van 2011. Kirsten Flipkens was in 2003 de beste op Wimbledon en de US Open, Justine Henin won Roland Garros in 1997 en Nancy Feber Wimbledon in 1993. In een verder verleden waren er titels voor Geneviève Domken (in 1947) en Christiane Mercelis (in 1949) op Wimbledon.