Gillé en Vliegen, het duo dat begon met een crowdfunding en nu mogelijk een grand slam wint: “Dit zit er al enkele jaren aan te komen”

Roland Garros ROLAND GARROS. Bailly grijpt naast juniorenti­tel - Casper Ruud moet in finale voorbij Nadal: “Lijkt een onmogelij­ke opgave”

Gilles-Arnaud Bailly is er niet in geslaagd het juniorentoernooi op Roland Garros op zijn naam te schrijven. In de finale op het gravel in Parijs verloor hij in twee sets van de Fransman Gabriel Debru.