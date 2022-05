Geen 80ste opeenvolgende deelname: recordreeks grandslams stopt voor veteraan Feliciano Lopez

Feliciano Lopez (ATP-111) miste sinds Roland-Garros 2002 geen enkel Grand Slam, maar aan zijn recordreeks komt nu dus een einde. Dinsdag werd de 40-jarige Spanjaard in de eerste kwalificatieronde voor Roland-Garros met 6-1 en 7-6 (7/4) uitgeschakeld door de Italiaan Gian Marco Moroni (ATP-166). Het graveltoernooi in Parijs wordt dus niet zijn tachtigste Grand Slam op rij.

Lopez, voormalig nummer negen van de wereld, speelde zijn eerste Grand Slam in 2001 in de Franse hoofdstad. Later dat jaar kon hij zich niet plaatsen voor Wimbledon en US Open en ook voor het Australian Open van 2002 lukte dat niet, maar daarna was hij dus telkens wel op de afspraak. Drie kwartfinales op Wimbledon (2005, 2008, 2011) en een kwartfinale op het US Open (2015) zijn z’n beste resultaten.