Elise Mertens zucht nadat ze alweer in de derde ronde uitgeschakeld werd: “Ik moet in alles een tikje sterker worden”

Roland GarrosVoor het derde jaar op rij verloor Elise Mertens (WTA 15) nipt in de derde ronde van Roland Garros tegen een goede maar niet onverslaanbare tegenstandster. Maria Sakkari (WTA 18) was net iets beter. “Het was niet slecht maar ik wil meer”, wist Mertens zelf.

Elise Mertens is een van nature defensief ingestelde speelster. Vandaar dat er ook lang werd getwijfeld over haar mogelijkheden op het internationale circuit. Mertens heeft die omslag naar een agressievere aanpak – opslag, tennis naar voren, derde bal aanpakken – helemaal zelf moeten ‘aanleren’. Op gravel komen de groeipijntjes van dat omvormingsproces nog het meest tot uiting: geen gratis punten met de opslag, moeilijk om zelf snelheid te genereren met de forehand, moeite om de wedstrijd te dicteren. Na Sevastova in 2019 en Garcia in 2020 verloor ze dit keer alweer in de derde ronde. Maria Sakkari was de Griekse beul van dienst. Een zeer stevige tegenstandster maar ook een meisje dat op haar 25ste pas voor de eerste keer in de achtste finale van Roland Garros staat.

“Dit was nochtans de beste wedstrijd die ik hier speelde”, zuchtte Mertens. “Zij was wel goed: haar service was echt wel sterk en ze sloeg hard zonder al te veel fouten of kwaliteitsverlies. Ik had het moeilijk om winners te maken, vond geen oplossingen en had misschien iets te veel fouten in mijn agressief spel. Ik ben wel blijven vechten, het niveau was vrij hoog. Maar dat was niet genoeg.” Een niveau dat, mede door wat blessureproblemen, wisselend was dit gravelseizoen. “In Madrid heb ik toch één van mijn betere matchen gespeeld tegen Halep”, meende Mertens. “En nu haal ik hier de derde ronde. Ik ben niet ontevreden maar moet toch nog werken aan de plaatsing van mijn slagen, agressiever tennis, eerste service en een stevigere defensie. Het zijn maar kleine verschillen maar die verschillen zijn er wel. Ik moet in alles een tikkeltje sterker worden en ik ben ook van plan dat te doen.”

Op een andere ondergrond gaat het tennis van de 25-jarige Limburgse sowieso iets makkelijker ondersteund worden. De opslag krijgt wat meer punch en haar veelzijdigheid kan haar helpen. Bovendien toonde Mertens afgelopen weekend ook dat de fysieke sores achter haar lijken te liggen. Een meevaller want de zomer wordt nog druk. “Ik ben ingeschreven voor Birmingham, Eastbourne en Wimbledon”, aldus Mertens. “Deze week ga ik mij daarop voorbereiden.” Tussen het gras en het Amerikaanse hardcourt zitten ook nog de Olympische Spelen in Tokio geprangd. Mertens lijkt ondertussen te weten met wie ze in het dubbel zal aantreden. “Kirsten (Flipkens) gaat moeilijk worden (ze heeft nog steeds hinder aan de enkel, red) en dan is Alison (Van Uytvanck) de eerste keuze. Maar dat moet ik nog even aftoetsen met haar. En hoeveel reeksen ik ga spelen, want het lichaam moet natuurlijk ook nog meekunnen.”