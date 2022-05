Elise Mertens rekent op een nieuw racket, steun van hond Bo en haar boekje: “Heb er al twee volgepend”

Roland GarrosDrie enkel -en drie dubbelmatchen begin deze week in Strasbourg was de enige voorbereiding op Roland Garros voor Elise Mertens (WTA 33). Morgen start ze in Parijs tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) met een opmerkelijke statistiek te verdedigen: in haar laatste zestien grandslamtoernooien haalde ze telkens minstens de derde ronde.

Opvallend ontspannen presenteerde Elise Mertens (26) zich vandaag in Parijs. Nochtans tekenden heel wat onzekerheden zich af in aanloop naar haar zesde Roland Garros: er was die blessurepauze van drie weken – “Ik speel opnieuw pijnvrij, voel me goed” –, er was de toevoeging van heel wat nieuw volk in haar entourage – “Mijn conditietrainer (Mathieu Wagner) heeft veel ervaring terwijl ik hier een kinesist deel met mijn dubbelpartner Veronika Kudermetova” – en haar switch naar een ander racket. “Ik had het gevoel dat ik met mijn vorig racket geen controle meer had over mijn backhand. Dan zijn we eerst aan het gewicht en de balans gaan sleutelen maar uiteindelijk hebben we enkele rackets uitgetest. Eerst een Yonex, dan Tecnifibre. Die laatste is het geworden en die voelt goed aan, ook al ben ik er pas enkele dagen voor het tornooi van Strasbourg mee beginnen spelen.”

Volledig scherm Elise Mertens legt het uit aan de pers. © BELGA

Boekje

Mertens heeft ondertussen al het een en ander meegemaakt na bijna negen jaar circuitleven. Een match tegen Elena-Gabriela Ruse is daar evenwel niet bij. “Ik kijk altijd eerst naar mezelf maar de namiddag of avond voor een wedstrijd ga ik steevast op zoek naar info over mijn tegenstreefster”, legde Mertens uit. “Ik schrijf dat allemaal op in een boekje, ik heb er al twee volgepend over mijn tegenstandsters, en voor de match leg ik dat samen met wat mijn coach Simon Goffin heeft genoteerd. Ik ben daar toch wel een uurtje of langer mee bezig. Nu, bij de speelsters uit de top tien zie je niet zoveel zwakke punten meer, die zal je eerder opmerken bij jongere speelsters of meisjes tussen 30 en 50.”

Quote In de gesprekken waakt mijn entourage erover dat de naam van een mogelijke tegenstand­ster niet toevallig naar boven komt. Tja, als het werkt voor mij, dan moet je het niet veranderen, hè. Elise Mertens

Mertens wil nooit weten wie ze in de volgende ronde kan treffen. Een tactiek die in deze tijden van informatielawines op sociale media niet simpel vol te houden is. “Meestal krijg ik de naam via jullie, de pers, te horen. Na mijn match stretch ik, neem ik een ijsbad en eet ik iets en dan kom ik bij jullie terecht. In de tussentijd kijk ik niet op mijn telefoon. Tijdens een toernooi zit ik absoluut niet op sociale media, ik mag mijn focus niet verliezen. Ik ga voor een wandeling met mijn mama (die vandaag is aangekomen in Parijs, red), doe kruiswoordraadsels of kijk naar een aflevering van ‘Thuis’ maar probeer mij zoveel mogelijk van het internet weg te houden. In de gesprekken waakt mijn entourage erover dat de naam van een mogelijke tegenstandster niet toevallig naar boven komt. Tja, als het werkt voor mij, dan moet je het niet veranderen, hè.”

Mertens droeg ook een T-shirt met beeltenis van haar favoriete hond Bo (een collie). “Zij kwam voort uit een trucje om motivatie te vinden: als ik mijn eerste 50.000 dollar-tornooi kon winnen, dan kreeg ik een hond”, herinnerde ze zich. “Uiteindelijk won ik er eentje (Victoria, Canada). Ik was op van de stress. Meer door die eventuele hond, dan voor de wedstrijd. Na de titel belde ik naar huis: ‘Ik heb een hond!’ Waarop mijn ouders zeiden: ‘Maar je hebt ook de titel gewonnen!’ Waarop ik weer: ‘Nee, ik heb een hond!’ En dan is ons Bo’ke gekomen.” Misschien dat ze in Hamont deze motivatieprikkel nog eens kunnen bovenhalen voor deze Roland Garros. “Het zou de zevende zijn”, lachte Mertens.

Volledig scherm Elise Mertens. © Photo News