Elise Mertens neemt eerste horde op Roland Garros na aarzelende start

Roland Garros Een 21-jarige tegen een 19-jarige: Kenin rekent af met Kvitova en speelt finale Roland Garros tegen Swiatek

9 oktober Kenin (21) versus Swiatek (19) wordt zaterdag de vrouwenfinale van Roland Garros. De jonkies aan de macht in dit vreemde tennisjaar 2020. De Amerikaanse Kenin (WTA 6), die eerder dit jaar al de Australian Open won, rekende af met de Tsjechische Kvitova (WTA 11): 6-4 en 7-5. De 19-jarige Poolse toernooirevelatie Iga Swiatek (WTA 54) won eerder op de dag in haar onuitgegeven halve finale van de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 131) in twee sets: 6-2 en 6-1.