Een Fila-tenue en blonde manen: hoe Leo Borg de tijd op Roland Garros 40 jaar terugzet

In een tenue van Fila dat heel sterk lijkt op dat waar zijn vader vroeger in speelde, won Leo Borg gisteren de eerste ronde in het juniorentoernooi van Roland Garros. De lange blonde haren kwamen ver onder zijn pet vandaan. Op het toernooi dat zijn vader Björn tussen 1974 en 1981 zes keer won, is het nu zijn beurt. “Mijn vader had het altijd over Roland Garros. Hoe geweldig het hier is. Nu weet ik het ook”, zei Borg in de persconferentie. Geroutineerd vertelde hij daar aan de internationale media hoe het is om die achternaam te dragen en altijd vergeleken te worden met senior. “Ik maak me er niet druk om”, zei hij. “Vroeger wel.”

Zeg dat. Toen hij een paar jaar geleden op een prestigieus juniorentoernooi in Frankrijk onverwachts een persconferentie moest geven, en daarna gevolgd werd door een trits opgewonden fotografen, kreeg Borg junior het benauwd. In de tweede ronde verloor hij zijn partij met opzet, om maar naar huis te kunnen.

Volledig scherm Leo Borg in actie op Roland Garros. © AFP

Zijn ouders waren er al bang voor. Moeder Patricia huilde toen haar zoon op 10-jarige leeftijd zei dat hij tennisser wilde worden. “Ik vond het eng”, vertelde ze een paar jaar geleden aan The New York Times. Ze dacht dat de schaduw van zijn vader te groot zou zijn om ooit te kunnen vullen. “We hebben geprobeerd hem voor een andere sport te enthousiasmeren, zodat hij niet zou worden vergeleken met zijn vader. Dat zou het zo veel gemakkelijker hebben gemaakt.”

Leo Borg hield vol, maar is een laatbloeier, pas op 18-jarige leeftijd debuteert hij in een juniorentoernooi van een grand slam. Het kostte hem even wat tijd om zijn draai te vinden op de tour. “Nu ben ik eraan gewend en heb ik het onder controle”, zei hij over de last van zijn achternaam. “En dat zal ook wel moeten, want dit gaat me de rest van mijn carrière achtervolgen.”

Het is ook niet dat hij het uit de weg gaat dat hij de zoon van is. De club waar Leo speelt, The Royal Tennis Club in Stockholm, is een soort Björn Borg-museum. Overal wordt hij herinnerd aan de glansrijke carrière van zijn vader. En een paar jaar geleden speelde Leo Borg nota bene zijn vader in de documentaire ‘Borg vs McEnroe’. Al was dat eigenlijk niet de bedoeling. Moeder Patricia gaf haar zoon op toen er in Zweden een oproep was voor jong acteertalent dat kon tennissen. Dat het ging om de rol van de jonge Björn Borg, wist ze niet. Even twijfelden pa en ma, maar uiteindelijk ging het door. Al was dat soms ongemakkelijk. Toen Leo Borg een paar jaar geleden met zijn moeder naar Cyprus vloog voor een toernooi, hoorden ze dat op de terugreis de film ‘Borg vs McEnroe’ zou worden getoond. Op verzoek van Leo werd die vlucht omgeboekt, zodat hij die ervaring kon vermijden.

Volgens Björn, elfvoudig grand slam-winnaar, heeft de zoon uit zijn derde huwelijk ‘een groot hart’. Niet voor niets is Rafael Nadal het idool van Leo. Vanmiddag speelt Borg, de nummer 2062 van de wereld, zijn tweede partij op Roland Garros. Donderdag pas komt zijn vader naar Parijs. “Hopelijk zit ik dan nog in het toernooi, maar ik kan niets beloven.”

Volledig scherm Björn Borg in 1979. © getty