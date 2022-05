David Goffin na kwalificatie voor derde ronde in Parijs: “Diep vanbinnen is dit toch een kleine verrassing”

Lang geleden dat we David Goffin nog zo uitbundig hebben zien vieren. Quasi eigenhandig startte hij bij 5-4 in de vierde set een Mexican Wave waar het voornamelijk Belgisch publiek rond de Court Simonne-Mathieu maar al te graag op inging. “Dit was geweldig”, glunderde Goffin.

“Want het was een stevig gevecht. Ik heb langzaam de bovenhand gekregen na een felle eerste set van hem. Ik sloeg dieper waardoor hij moeite had om in de rally’s te blijven. De sleutel lag erin dat ik zijn kracht gebruikte en hem deed lopen.”

“Ik ben erg blij en hoop alleszins dit te herhalen in mijn volgende ronde.” Dat zal moeten als Goffin ook voorbij de Poolse (teddy)beer Hubert Hurkacz wil geraken. “Hij is zo’n vriendelijke gast”, wist Goffin die enkele weken terug Hurkacz in Rome versloeg.

“Wij trainen vaak samen in Monte Carlo. Hij serveert uitstekend en kan ferm uithalen met zijn forehand. Hij is nog jong (25) en blijft maar progressie maken. Ook hem zal ik moeten doen lopen, hem vermoeien. Een beetje zoals vandaag.”

Gaat hij daarbij ook dezelfde interactie met het publiek tentoonspreiden? “Ik voel me goed”, wist Goffin. “Ik had die energie ook nodig. Ik doe het spontaan, het is niets geforceerd. Het helpt me om in de match te blijven. In zo’n felbevochten duels toon je jezelf gewoon wat meer.”

De metamorfose van de voor kort nog noodlijdende Goffin naar de topper die tegen zijn vroeger niveau aanschurkt krijgt zo weer wat meer vorm. “Hier in de derde ronde staan mag niet verbazen als je mijn prestaties van de laatste weken en maanden bekijkt”, glimlachte Goffin. “Maar diep vanbinnen vind ik het toch een kleine verrassing.”

Klaar voor nog eentje op zaterdag?

