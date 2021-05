David Goffin moet al na één ronde Roland Garros verlaten: “Ik stel mezelf veel te veel vragen”

29 minuten duurde die eerste set op baan veertien van Roland Garros. Enkele enthousiaste Belgische tennisfans kregen niet eens de kans om hun vlag boven te halen. David Goffin gaf (nog maar eens) niet thuis. “Ik was gespannen”, gaf hij toe. “Maar ik ben al 20 jaar gespannen voor een wedstrijd. Vroeger duurde dat één punt of een game en dan was ik vertrokken. Maar nu slaag ik er niet in om op gang te komen. Ik denk te veel na, stel me te veel vragen, ik analyseer elke slag. Het is moeilijk. Ik heb te veel tijd nodig om in de wedstrijd te geraken, dat is het probleem op dit ogenblik.”

Goffin werkt al lang met een sportpsycholoog maar twijfelt of daar de sleutel ligt. “Ik weet het niet”, zuchtte hij. “Ik kan niet beter trainen dan dat ik nu doe. Het niveau is goed. Maar ik moet direct in de wedstrijd zitten en niet, zoals vandaag, bij 6-0, 5-5. Ik moet een andere manier vinden om wedstrijden aan te vatten. Ik ga nu wat tijd krijgen om alles eens te evalueren, vooraleer aan het grashoofdstuk te beginnen. Dit is niet het einde van de wereld maar ik moet een oplossing vinden om met vertrouwen een match te kunnen aanvatten.”

Volledig scherm David Goffin. © BELGA

Met een titel in Montpellier, een halve finale in Antalya en een (nog steeds bevroren) dertiende plaats op de wereldranglijst deed Goffin het niet zo heel slecht in 2021 – in de race naar de Masters staat hij nog steeds 21ste – maar de manier waarop zegt natuurlijk ook veel. En die perceptie van hem op de baan oogt op dit moment niet goed. Goffin heeft het moeilijk om een vuist te maken, letterlijk en figuurlijk. Vorig jaar was dat ook het geval, maar toen zat de coronapandemie daar voor veel tussen. Sluimert dat gevoel toch nog ergens in zijn gemoed? “Het is niet eenvoudig.”, gaf Goffin toe. “Het lijkt ondertussen gelukkig wat beter te worden. Dat publiek rond de baan vandaag was wel leuk, heeft me zelfs wat geholpen. Tja, het mentale aspect is al moeilijk in normale tijden, nu is dat allemaal nog wat complexer. Onbewust is het misschien wel zwaar, ja, maar dat geldt voor iedereen, hè.”

30 jaar is hij ondertussen en zijn topjaar in 2017 lijkt steeds verder weg. “Ik heb nog goesting, hoor”, bleef hij strijdlustig. “En het tennis heb ik ook nog. Dit is een moeilijke periode maar ik probeer toch het maximum eruit te halen om betere dagen te kunnen beleven.” Afspraak dan maar op het gras van Halle, waar hij twee jaar geleden nog de finale speelde tegen Roger Federer? Wij stellen de vraag maar, dan moet Goffin dat al niet meer doen…

Volledig scherm David Goffin. © BELGA