Coach van Goffin: “Overtuigd dat hij nog grote zaken kan verrichten”

Roland GarrosGermain Gigounon, coach van David Goffin (ATP 13), heeft zich uitgesproken over de moeilijke periode die Goffin meemaakt, met tien eliminaties in de eerste of tweede ronde sinds het begin van het jaar. De 32-jarige coach is ervan overtuigd dat Goffin nog grootse dingen kan verwezenlijken.

De 30-jarige Goffin kon zich maandag niet plaatsen voor de tweede ronde op Roland Garros, na een verlies in drie sets tegen de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76).

“David heeft nu veel moeilijkheden om zich te bevrijden in de wedstrijd. Hij is zich bewust van dat probleem”, aldus Gigounon. “Wanneer hij aan een wedstrijd begint, is hij daar jammer genoeg te veel op gefocust. Wanneer hij ziet dat de eerste spellen niet in zijn voordeel uitdraaien, stelt hij zich vragen. Is er wat paniek. Hij probeert aan te klampen en de score (6-0, 7-5, 7-6, red.) toont dat hij niet wil opgeven. Maar het is gecompliceerd momenteel. Hij kan het niveau dat hij op training toont, niet reproduceren. Alles komt minder goed uit, zijn keuzes zijn niet rechtlijnig genoeg. Hij gaat maar tot aan de helft.”

Gigounon oordeelt in elk geval dat Goffin de capaciteiten heeft om de situatie om te draaien. Gigounon stelt ook dat hij als coach altijd deel uitmaakt van de oplossing. Ook sluit hij geen externe hulp uit, zoals van een psycholoog.

“Wanneer het moeilijk is, helpt kniezen niet”, aldus nog de coach. “Hij moet een of twee wedstrijden zoals die van gisteren winnen en dat zou voor de ommekeer kunnen zorgen. We moeten nu aan zijn zijde blijven. David heeft nood aan zekerheid en vertrouwen. Ik blijf ervan overtuigd dat hij nog grote dingen kan verrichten. Anders zou ik er niet zijn, even gemotiveerd. We zoeken oplossingen.”

“David heeft lange tijd gewerkt met een mentale coach, maar dat is voor het ogenblik niet meer het geval”, aldus nog Gigounon. “Vandaag is de kloof tussen de trainingen en de wedstrijden nog te groot. Daar werken we op. Wat ik op training zie, geeft me in elk geval hoop. Zijn niveau is daar, ergens.”

