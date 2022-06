Anticlimax in Parijs: Zverev moet zinderende halve finale staken na pijnlijke val, Nadal staat in finale

Roland GarrosRafael Nadal (ATP-5) staat in de finale van Roland Garros. Op het einde van de tweede set gooide opponent Alexander Zverev (ATP-3) de handdoek. De Duitser bezeerde zijn enkel bij een ongelukkige val en moest het veld in een rolstoel verlaten. Een anticlimax, want Nadal en Zverev waren bezig aan een zinderend duel.

Voor een keer geen openluchtarena in het Court Philippe Chatrier. De Parijse regens zorgden ervoor dat het dak dicht moest. Nadal en Zverev leken zo opnieuw een laatavondduel te spelen. Niets was minder waar, al kon het de fans weinig schelen. Net als in de vijfsetter tegen Djokovic in de kwartfinales zat het spel al vanaf het begin op de wagen.

Zverev begon als een kanonskogel. De Duitser maakte in het eerste spelletje een 30-0-achterstand goed en ging meteen door de opslag van zijn tegenstander. De toon was gezet. De Duitser imponeerde met een sterke service en aggressief tennis, dat terwijl Nadal op zijn 36ste verjaardag kranig moest aanklampen. De Spanjaard haalde bij een 0-2-achterstand dan toch zijn eerste opslagspel binnen.

Nadal werkte zich zo in de eerste set en dat was ook nodig. Zverev hield z'n niveau aan. De Duitser plooide pas een eerste keer bij 3-4 én klamme handen. De eerste breakkans van Nadal werd nog vakkundig weggewerkt, bij de tweede was het wel prijs. Alles te herdoen nadat Zverev even z'n racket liet vliegen door zweterige handen. Nadal rook z’n kans. De recordhouder op Roland Garros ging erop en erover.

Bij 5-4 kwam het eerste setpunt uit de bus, maar Zverev verweerde zich. Ook de tweede setbal werd met een goeie serve-and-volley ongedaan gemaakt. Idem voor de derde. Zverev behield zijn opslag en plooide niet. In de beslissende tiebreak trok de Duitser het laken naar zich toe met 4 setballen, maar ook Nadal redde ze een voor een met schitterende passeerslagen.

Bij de zesde setbal voor Nadal was het eindelijk prijs voor de Spanjaard. Nadal maakt het bij 9-8 af in de tiebreak na alweer een weergaloze passeerslag. De eerste set duurde dik anderhalf uur, maar het was alleen maar het begin van meer.

Want hetzelfde spannende verhaal kwam terug in de tweede set. Nadal begon met een break op de opslag van Zverev, maar de Duitser gaf de Spanjaard een koekje van eigen deeg. Zo ging het door tot 2-3, waarna Zverev de eerste was die er in de tweede set in slaagde om zijn eigen opslagspel binnen te halen. Het gaf de burger moed, want de derde op de wereldranglijst stoomde in één moeite door tot 4-2 en even later 5-3.

Nadal was z'n mojo even kwijt. Zverev verzeilde af en toe ook in onnodige fouten, maar bleef op de cruciaalste momenten het koelst. Al bleef net als in set 1 de ene na de andere plottwist komen. Nadal vocht zich terug naar 5-5 en even later leek het opnieuw tot een tiebreak te komen. Tot Zverev zijn enkel verzwikte. De Duitser schreeuwde het uit, verdween in een rolstoel in de coulissen en gaf op. Op krukken, en vooral zichtbaar teleurgesteld, kwam hij nog het publiek groeten.

Nadal, vandaag jarig, gaat voor een veertiende eindzege in Parijs. Eerder was hij al de beste tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en 2017 en 2020. Vorig jaar sneuvelde hij in de halve finales tegen Djokovic. De Spanjaard, die kampt met een chronische voetblessure, is met 21 grandslamtitels recordhouder bij de mannen.

Nadal: “Zverev zien wenen was heel moeilijk”

“Het is heel triest om deze wedstrijd zo te beëindigen. Hij was ongelooflijk sterk aan het spelen tijdens dit toernooi en hij is een goeie collega op de tour. Ik weet hoe hard hij ervoor werkt om een grand slam te winnen. Ik ben er zeker van dat het hem ooit zal lukken. Het was een heel lastige match - we waren drie uur bezig en we hebben de tweede set niet eens afgemaakt. Tegen hem spelen op dit niveau, is een van de grootste uitdagingen die er zijn. Voor mij persoonlijk is het natuurlijk een droom om nog een keer in de finale te staan, maar hem zien wenen was heel moeilijk. Ik wens hem een goed herstel.”

